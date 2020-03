As crianças não são bonecos que se possam telecomandar para as obrigar a fazer o que nós queremos. Mas, com a orientação certa, podemos levá-las a alterar o seu comportamento para melhor. Nuno Pinto Martins, educador de famílias com certificação internacional em disciplina positiva, fundador da Academia Educar pela Positiva e também cocriador do site de parentalidade Chupeta VIP, explica como deve agir em cinco situações muito comuns.

1. O que fazer quando a criança não quer comer a sopa

"A criança pode não gostar dos alimentos em causa ou pode comportar-se desta forma porque procura uma atenção excessiva dos pais", começa por justificar Nuno Pinto Martins. "Teste vários alimentos até encontrar os que a criança mais gosta, com o cuidado de fazer opções saudáveis e variadas", sugere o especialista.

"Associe o momento da refeição a um momento feliz em família, por exemplo, contando histórias divertidas à mesa", recomenda ainda o também coautor do site de parentalidade Chupeta VIP. "Obrigar a criança a comer torna o momento da refeição penoso. Premiar só vai criar dependência", sublinha ainda.

2. O que fazer quando a criança se atira para o chão no supermercado

"A criança pode estar cansada ou poderá querer chamar a atenção", realça Nuno Pinto Martins. "Se a criança ainda for pequena, até aos três anos, o primeiro passo é retirá-la do local e depois distraí-la, mudando-lhe o foco para outra coisa", aconselha o educador português.