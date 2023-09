Em outubro, o FPC - Museu das Comunicações desafia todos os recém-papás a sairem de casa com os seus bebés para viverem uma experiência diferente e em família.

"Código Bebé – A árvore gigante" é a atividade desenvolvida pela instituição onde os mais pequenos poderão, com a ajuda dos progenitores, explorar a sua coordenação motora e estimular os seus sentidos através de diferentes materiais e texturas disponíveis nesta sessão.

"Vamos contar a história de uma árvore mágica, com muitos ramos e anos de vida. Num certo dia um marinheiro decidiu pendurar num dos seus ramos uma bota com uma mensagem. Logo de seguida muitas pessoas apareceram para ver as missivas, e a partir de então, a árvore ficou conhecida como a árvore do correio", pode ler-se no comunicado oficial.

Destinada a todos os bebés entre os 0 e os 36 meses, esta iniciativa vai realizar-se no dia 14 de outubro pelas 16h30 e terá a duração de 45 minutos.

Com lugares limitados, os participantes devem fazer a sua inscrição, de carácter obrigatório e com um custo de 4€, através do seguinte formulário.

