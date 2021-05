Praticar desporto em família permite desfrutar da companhia daqueles que mais ama, mas também passar aos seus filhos hábitos de vida saudáveis. Sugerimos 5 atividades desportivas para fazer fora de casa.

Ciclismo

Sabia que Portugal é um dos países da União Europeia que mais construiu ciclovias nos últimos anos? É, por isso, hora de dotar todos os membros da família de bicicletas. O ciclismo é, sem dúvida, um desporto bastante completo e permite o contacto e exploração da natureza.

A Programa de Apoio à Aquisição de Bicicleta do Município de Lisboa apoiou milhares de pessoas no ano passado na compra de uma bicicleta.

Este ano poderá apresentar a sua candidatura até 30 de junho no website da Câmara Municipal de Lisboa.

Todos sabemos que não há idade limite: se tiver uma cadeirinha adaptada e segura, pode levar o seu filho mais pequeno consigo.

Stand Up Paddle

O Stand Up Paddle - também conhecido como stand up paddle boarding, stand up paddle surfing ou simplesmente SUP - tem ganho visibilidade em Portugal e em alguns países mediterrâneos nos últimos anos.

Este desporto aquático surgiu no Havai, nos Estados Unidos. É uma forma antiga de surf e ressurgiu como uma maneira de os instrutores de surf administrarem os seus grandes grupos de alunos, pelo facto de se estar em pé na prancha, dando uma maior visibilidade sobre a turma.

Por não depender de ondas ou de uma embarcação, este é um desporto aquático muito versátil que pode ser praticado em mar, rios ou lagoas. É uma óptima opção para treinar pernas, tronco e braços, por exigir equilíbrio e força.

Algumas pranchas de Stand Up Paddle permitem levar duas pessoas. Bela sugestão para um passeio em família, não?

Bepanthene® Plus Bepanthene® Plus está indicado no tratamento, desinfeção e cicatrização de feridas e queimaduras superficiais quando existe algum risco de infeção. Atua com uma combinação suave e eficaz de cloro-hexidina e dexpantenol para desinfetar e cicatrizar as feridas ligeiras. Bepanthene® Plus tem um efeito refrescante e calmante e, por ser incolor, permite acompanhar a evolução da cicatrização de feridas. É indicado para aplicação em: Feridas ou cortes superficiais;



Bolhas, arranhões e escoriações;



Rágadas, ulcerações e feridas em acamados;



Cicatrizes recentes e se existir risco de infeção. Saiba mais em www.bepanthene.pt/

Escalada ou bouldering

Teste os seus limites numa atividade de escalada. Este desporto pode ser feito em parede rochosa exterior ou indoor e é ideal para aqueles que querem desafiar a lei da gravidade e sentir a adrenalina à flor da pele.

Teste os seus limites, flexibilidade, coordenação e resistência e domine - se for o caso - o seu medo de alturas. Não se preocupe: se aplicar corretamente as cordas estará sempre em segurança.

Como a escalada trabalha todos os músculos do corpo, pode ser uma ótima alternativa aos ginásios e musculação.

Também pode apostar no bouldering. Este é um tipo de escalada em paredes mais baixas (até 6 metros). Se cair, tem colchões próprios no chão para amparar a sua queda e garantir que não se magoa.

Há paredes para todas as idades, portanto é uma excelente atividade para praticar em família. Procure nos motores de busca por paredes de bouldering e encontrará soluções à sua medida.

Vela

Prepare-se para se sentir um autêntico marinheiro de alto mar e usufruir de um dos desportos que mais promove o contacto e exploração da natureza.

A vela é muito mais do que um desporto e facilmente se transforma num estilo de vida muito próprio, onde se cria um laço forte com a envolvente. Pode ser praticado na companhia de amigos, família ou sozinho.

A vela é um desporto náutico em que as embarcações se deslocam na água através da força do vento. Este é, por isso, indispensável à prática deste desporto, sendo que o conhecimento sobre os ventos torna-se preponderante numa competição.

À medida que vai adquirindo experiência, vai percebendo quais as massas de ar mais benéficas para o levar a bom porto.

Pode praticar vela por toda a costa do país, de Norte a Sul e ilhas, desde que haja condições mínimas de vento e dependendo das classes.

A partir dos 8 anos, as crianças já podem aprender a explorar a sua autonomia e navegar numa embarcação da classe Optimist.

Patinagem

No gelo ou em linha, os patins vieram para ficar. A patinagem pode ser uma das atividades mais divertidas para praticar em família ou com amigos, tanto em centros urbanos, como em ciclovias fora da cidade.

Portugal pode não ter neve em todo o território, mas a pista do Palácio do Gelo, em Viseu, tem 600 metros quadrados e está aberta todo o ano. Que tal um fim de semana em família no interior Norte para patinar?

Se não gostar de frio, pode apostar numa aula de patins em linha ou aventurar-se a solo em qualquer rua com um pavimento minimamente regular e cuidado.

A patinagem com rodas é ideal para reforçar grandes grupos musculares do corpo humano. Aprender uma coreografia pode ser desafiante, mas ao mesmo tempo bastante compensador. Já experimentou?

Tanto adultos como crianças podem aprender a patinar e, com treino regular, ganhar confiança e alcançar a forma física desejada.