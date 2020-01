Durante 21 dias, vai ser possível descobrir várias aventuras do Atopi durante a aplicação do creme emoliente XeraCalm A.D, da Avène, no seu filho.

As histórias em áudio de Atopi explicam o que é dermatite atópica, desmistificam a patologia e contam como é fácil controlar esta inflamação crónica dermatológica.

Existem 21 episódios, para ouvir durante a hora de aplicar o creme.

As história de Atopi ajudam a criar bons hábitos de higiene e cuidado corporal, ao mesmo tempo que estimulam a cumplicidade e bom humor entre pais e filhos.

Durante as histórias, é possível compreender melhor os problemas do maior órgão do corpo humano, a pele, e descobrir dicas para cuidar dela. Sem perceber tornar-se-á num especialista.

O que é a dermatite atópica?

A dermatite atópica (ou eczema atópico) - DA, é uma doença inflamatória crónica da pele comum, associada à atopia, não contagiosa, imunomediada e determinada pela interação entre a genética e fatores ambientais.

A DA é geralmente caracterizada por uma pele muito seca, descamativa e inflamada (vermelha) e um intenso prurido, sendo que as manifestações clínicas variam consoante a idade e com o grau da gravidade da doença.

É um problema que pode afetar todas as idades, mas o início da doença é mais frequente no grupo etário abaixo dos 5 anos, afetando cerca de 20% das crianças em alguma fase da sua vida.

Quando persiste no adulto (em cerca de 30% dos casos), tende a ser mais grave. Estima-se que a prevalência da Dermatite Atópica na população em geral seja de 2-5%.