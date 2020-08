A influencer, atriz e guionista Viih Tube está a lançar em Portugal o seu primeiro filme por streaming, universo digital em que a brasileira de 20 anos transita com facilidade desde os 11.

“Amiga do Inimigo” chega à Netflix Portugal no dia 30 de agosto. A artista, que tem 10,5 milhões de inscritos no seu canal oficial do YouTube, 15,2 milhões de seguidores no Instagram, 6,6 milhões no TikTok e quase três milhões no Facebook fez questão de um lançamento em Portugal, país onde tem mais seguidores depois do Brasil.

“Sonho em visitar Portugal! Tive a oportunidade de conhecer pessoas que moram aí e que me mostraram fotos de lugares incríveis. Além disso, tenho muitos fãs em Portugal. Devido à pandemia, infelizmente não consegui ir ao lançamento. Mas, falei com o meu empresário, Jr César, da Brasilera Digital, que será a primeira coisa que farei depois que tudo isto passar. Quero conhecer Lisboa, Porto e outras cidades”, diz a influencer.

O filme escrito por Viih Tube e Bruno Alcântara, realizada por Plínio Scambora e com produção da Brasilera Digital, é uma continuação da websérie “Em Prova”, que teve mais de 90 milhões de visualizações no canal oficial.

O filme escrito por Viih Tube e Bruno Alcântara, realizada por Plínio Scambora e com produção da Brasilera Digital, é uma continuação da websérie “Em Prova”, que teve mais de 90 milhões de visualizações no canal oficial. créditos: Viih Tube/Netflix

De volta ao Colégio Recanto, no papel de Bia, Viih Tube expõe um grande problema da nova geração: cyberbullying. Como muitos estudantes, Bia é difamada por uma página fake e tenta encontrar o autor das postagens. Este é o seu plano para negociar com a diretora – que também sofre com a má fama da escola – a volta do seu irmão, Gustavo, que fora expulso.

Por mais que as fofocas expostas sejam verdadeiras no filme, Viih Tube alerta para uma questão atual e global da sociedade. Com uma narrativa de muito suspense e humor, Viih Tube não terá como levar ao seu público às salas de cinema em função da pandemia. A jovem que revolucionou a forma de produzir conteúdos no Youtube com longas webseries pode ser a primeira youtuber a conseguir transferir o sucesso da internet para os filmes, desta vez no streaming.

“Fazer este filme foi a realização de mais um sonho. Quero melhorar cada vez mais como atriz e roteirista ao longo do tempo. Falar sobre bullying, que é um problema muito presente na vida de diversos jovens, foi desafiador. Reuni várias histórias de pessoas próximas e foi importante para mim esse momento de escuta e troca. Agora, o filme entrar na maior plataforma de streaming do mundo está sendo mais uma etapa dessa realização e estou muito grata por isso", afirma Viih Tube.