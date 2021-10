A pediatra Mariana Capela escolheu para este filme o tema do xixi na cama, que, na opinião da médica do Hospital Lusíadas Porto, pode ser um "verdadeiro pesadelo" para as crianças e para os pais.

"Na maior parte dos casos, trata-se de uma situação transitória devido à imaturiade das crianças e da sua bexiga", assegura a especialista para acrescentar que o xixi na cama só é considerado problema a partir dos cinco anos. Mariana Capela apresenta quatro medidas básicas para lidar com a enurese: Diminuir a ingestão de líquidos a partir do final da tarde.

Modificar os hábitos urinários: a criança deve ir à casa de banho cinco a seis vezes por dia e sempre antes de se deitar.

Nunca castigar nem repreender a criança.

Envolver a criança na muda da roupa da cama.