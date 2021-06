Em Love Child, a solidariedade entre as jovens mães assume um papel de destaque. Este valor salta agora da série para a vida real numa ação que pretende apoiar o projeto de empreendedorismo social ReUse by Ajuda de Mãe.

O AXN White apoia este projeto que assenta no conceito de reutilização criativa com base no reaproveitamento de desperdício têxtil, transformando-o em produtos sustentáveis e reutilizáveis, como toalhitas, sacos de diversos tamanhos, malas, entre outros.

O objetivo da ReUse é integrar mães desempregadas na vida ativa, dando-lhes a oportunidade de aprender a costurar, criar novas peças, trocar experiências e apostar na valorização pessoal. Para desenvolverem o seu trabalho, estas mães contam com doações de diversos materiais de costura e sobras de tecidos.

Inspirado na série Love Child que nos leva até aos anos 70, o AXN White terá uma carrinha ‘’pão de forma’’ totalmente costumizada que será o ponto de recolha dos materiais.

O público poderá entregar os seus donativos no dia 29 de junho, em Marvila na Rua Pereira Henriques, nº24.

Nos dois dias seguintes, a carrinha seguirá o seu caminho para recolher junto de fábricas e outras empresas do setor mais materiais que vão permitir às mães produzir as suas habituais peças.