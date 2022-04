. Existe a ideia (errada) de que quem tem asma tem crises de falta e pieira / chiadeira no peito, que com frequência motivam as idas ao serviço de urgência. Esta ideia é errada. A asma pode causar "apenas" tosse seca no contacto com o ar frio, durante a noite (a meio da noite ou de madrugada) e com esforços físicos, com riso intenso e com choro (sobretudo nas crianças mais pequenas). Nestes casos a tosse persiste sempre que estão presentes estes estímulos até que seja iniciada a medicação adequada