Para tornar o regresso às aulas ainda mais especial, a KIABI acaba de apresentar uma coleção de t-shirts da Marvel e do Stitch em tons pastel. Seja com o Stitch, Capitão América ou Homem-Aranha, estas peças super acessíveis transformam os super-heróis em companheiros do dia a dia, que as crianças não vão querer deixar para trás.

Calças largas vieram para ficar

Calças largas são perfeitas para esta época: permitem correr à vontade, são resistentes a qualquer aventura e estão equipadas com vários bolsos, ideais para guardar pequenos tesouros. Unissexo e acessíveis, este tipo de calças são o aliado perfeito para as crianças mais aventureiras.

Calças chino e casaco acolchoado leve

Os casacos acolchoados leves e as calças chino, duas peças indispensáveis para toda a família, são essenciais para esta nova temporada letiva.

O casaco acolchoado, leve e quente, é duradouro e pode ser passado de geração em geração, com uma etiqueta especial para três nomes. Confortável, fácil de vestir e disponível em várias cores para toda a família, é o companheiro ideal para jovens e adultos.

As calças chino, um clássico do guarda-roupa masculino, foram redesenhadas para se tornarem uma referência sustentável, utilizando algodão reciclado. Com um corte elegante, disponível para homens e meninos, as calças chino são a peça chave para este outono.

Sweatshirts, joggers universitários e pijamas

A coleção "University" é inspirada na tendência das sweatshirts e joggers universitários, combinando o estilo vintage americano com tons pastel e cores vibrantes. Esta linha é perfeita para o início do ano letivo, oferecendo estilo e conforto a preços acessíveis, permitindo que as crianças aproveitem ao máximo os dias de recreio.

Sabemos que uma boa noite de sono é essencial para os pequenos. Para garantir um começo de ano tranquilo, e sabendo que as crianças brincam e aprendem o dia todo, a KIABI oferece pijamas confortáveis e estilosos, com padrões delicados, para que entrem suavemente no outono e estejam prontos para mais um ano escola.