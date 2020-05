Refluxo Gastro-Esofágico define-se como a passagem do conteúdo do estômago para o esófago. A maioria das vezes estes episódios são curtos, atingem apenas a parte inferior do esófago e não causam sintomas. Por vezes, o conteúdo do estômago sobe até à boca e o bebé deita fora parte do leite que ingeriu. Estes episódios podem surgir logo após a refeição ou até horas após a mesma, sendo geralmente um motivo de preocupação para os pais.

O que causa o Refluxo Gastro-Esofágico?

O Refluxo Gastro-Esofágico é um processo fisiológico e comum na infância, resultante de um conjunto de fatores, nomeadamente: a imaturidade dos mecanismos que compõem a barreira anti refluxo (que impedem a subida do conteúdo do estômago) tornando-a incompetente, a capacidade do estômago ser reduzida, a distância entre o estômago e a boca do bebê ser curta e, também, o facto da alimentação nos primeiros meses ser exclusivamente líquida e os bebés permanecerem grande parte do tempo deitados.

Quando surge?

Surge geralmente antes das 8 semanas de vida e resolve-se espontaneamente à medida que o bebé vai crescendo (melhorando gradualmente todos os fatores referidos anteriormente), na grande maioria até aos 12 meses de idade, sendo raros os casos que se mantêm para além dos 18 meses.

Como é feito diagnóstico?

O diagnóstico é feito na maioria dos casos pela informação transmitida pelos pais e pelo exame físico do bebé.