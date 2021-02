Num projeto de resolução entregue na Assembleia da República, e divulgado hoje, os sociais-democratas recomendam ao Governo que "disponibilize com caráter de urgência aos docentes os equipamentos informáticos individuais e de conectividade móvel gratuita, conforme prometido no Plano de Ação para a Transição Digital".

"Oito meses depois, o país deveria estar preparado para enfrentar o novo confinamento forçado da comunidade escolar, nomeadamente conferindo os instrumentos de trabalho adequado para que os docentes possam assegurar o ensino não presencial. Mas, ao que parece, não está", lamentam os deputados.

O PSD quer que o executivo liderado pelo socialista António Costa garanta também "atempadamente a operacionalização da tarifa social de acesso a serviços de internet para alunos e docentes".

O grupo parlamentar do PSD recomenda ainda que seja divulgada "a calendarização da operacionalização das diferentes medidas de universalização da Escola Digital, nomeadamente quanto à formação técnicopedagógica de docentes que garanta a aquisição das competências necessárias ao ensino neste novo contexto digital", e que a Assembleia da República receba informação trimestral sobre a concretização destas medidas.

"Volvidos 10 meses da publicação da aprovação do Plano de Ação para a Transição Digital, não houve, por parte do Governo, o impulso que se impunha para o reforço da rede de equipamentos tecnológicos e da conectividade não aconteceu. Também não foram viabilizadas condições para a universalização do acesso e utilização de recursos didáticos e educativos digitais por todos os alunos e docentes do ensino básico e secundário no âmbito da Escola Digital", critica o PSD.

Os deputados sociais-democratas defendem igualmente que "não bastará falar nos prejuízos do ensino a distância para os alunos, há que lembrar a generosa entrega que muitos docentes durante o ano letivo 2019/20 que, com enorme sentido de missão, supriram às suas expensas, as lacunas da infraestrutura tecnológica do Ministério da Educação e das escolas onde trabalham, disponibilizando os recursos, materiais e tecnológicos, necessários ao funcionamento do ensino à distância enquanto não foi possível retomar o ensino presencial".