O Décimo Mês foi concebido para apoiar as mães a encontrarem o equilíbrio durante as primeiras semanas que sucedem ao nascimento do seu bebé.

Por saber que esta é uma altura delicada para as novas mamãs, em 2018 nasceu este novo espaço digital, seguro e acolhedor, onde se encontram artigos originais escritos por especialistas e com testemunhos de outras mulheres, que já passaram por esta fase, para ajudar todas as mães nesta nova etapa de muitas aprendizagens.

O décimo mês é o momento mais importante e delicado da gravidez para as novas mamãs, onde tudo fica mais intenso e real. Muitas vezes, a atenção e informação está concentrada apenas em torno do bebé e a mãe acaba por ficar em segundo plano. Por este motivo, o Décimo Mês nasceu para ajudar as mamãs a encontrarem o equilíbrio nestes primeiros tempos do pós-parto.

“Acreditamos que o bebé só é feliz quando a mãe é feliz. E para isso, as novas mães devem ter facilmente acesso a todo o apoio que precisem nesta fase tão desafiante que vivem após o nascimento do seu bebé. No Décimo Mês, queremos apoiar as mães a superar algumas dificuldades que possam surgir e ajudar a enfrentar os desafios que a própria vai encontrar no seu novo papel de mãe”, afirma Beatriz Baldaque, Junior Brand Manager – Bepanthen Portugal.

O projeto digital Décimo Mês está a acessível a todas as mães e encontra-se dividido em cinco categorias distintas, onde pode encontrar artigos originais escritos por profissionais:

Recuperação e Saúde;

Bem-estar Emocional;

Uma Nova Realidade;

O Seu Corpo no Pós-parto;

Relacionamento e Amor

Para criar maior empatia com as leitoras, os artigos contam também com testemunhos reais de outras mães, com dicas, experiências e informações sobre as várias temáticas que envolvem o décimo mês.

Aliada à causa e enquanto embaixadora de longa data da marca, Jessica Athayde envolveu-se neste projeto através da sua participação no podcast “Décimo Mês by Bepanthen Baby”. Em oito episódios, Jessica conta a experiência que viveu durante o parto e pós-parto, dando dicas na primeira pessoa e partilhando as dificuldades que sentiu.