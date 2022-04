A Mamãs Sem Dúvidas acaba de lançar um novo Guia de Gravidez e da Primeira Infância do Bebé, destinado em especial a futuros pais, que aborda vários tópicos ligados à maternidade, gravidez e primeiros meses de vida do bebé.

A atriz Patrícia Candoso fez a capa desta edição, partilhando os principais desafios de engravidar aos 40 anos, bem como a decisão de criopreservar as células estaminais da segunda filha, Margarida, quase a nascer.

Numa entrevista exclusiva à Mamãs Sem Dúvidas, Patrícia Candoso referiu que “sentir o bebé mexer dentro da nossa barriga” é a melhor parte de estar grávida. Quanto aos desafios de engravidar aos 40 ano, a atriz indicou que o cansaço é o principal, admitindo que também possa estar relacionado com a energia abundante da sua filha Maria Clara, de 4 anos.

O recém lançado e-book da Academia Mamãs Sem Dúvidas, que já vai na sua 5.ª edição, aborda temas como o pequeno almoço da grávida, a ecografia, o teste pré-natal não invasivo, o bem-estar psicológico durante a gravidez, formas de preparar o períneo para o parto, o potencial terapêutico das células estaminais e ainda dicas para recuperar a barriga no pós-parto.

O guia está disponível online para download gratuito e teve especial o contributo de Catarina Pessanha Moreira, psicóloga clínica; Joana Rodrigues, fisioterapeuta especializada em saúde materno-infantil e fundadora do projeto Origem; Inês Claudino, pediatra e fundadora do projeto Dona Bebé; Carmen Pacheco, enfermeira especialista em saúde materna e obstetrícia e fundadora do projeto Mãe, e o laboratório português de criopreservação BebéVida.