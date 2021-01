Nas palavras de Hugo Rodrigues, “mais do que um podcast sobre crianças, será um podcast sobre mães e pais, humanamente imperfeitos, mas movidos pela maior força que existe à face da Terra: o amor incondicional que sentem pelas crianças das suas vidas!”.

O podcast terá uma periodicidade semanal, com um episódio novo todas as segundas-feiras às 21h30. Para estas conversas em tom intimista, Hugo Rodrigues conta com a participação de convidados, entre os quais as apresentadoras Fátima Lopes, Diana Chaves, Tânia Ribas de Oliveira, Maria Cerqueira Gomes e Júlia Pinheiro, as atrizes Melânia Gomes e Inês Herédia,

o médico psiquiatra Júlio Machado Vaz, o humorista Eduardo Madeira, as locutoras de rádio Ana Moreira e Vera Fernandes e o humorista António Raminhos com a sua mulher, Catarina Raminhos.

Para o pediatra, “esta é mais uma ferramenta inovadora que pretende ajudar os pais à distância numa altura em que o recurso aos serviços de saúde nem sempre é muito fácil”.

Ainda a propósito d´“O livro do seu bebé” (edição Contraponto), diz-nos a obra que é nos primeiros mil dias da criança (correspondem aos nove meses de duração média de uma gravidez mais os dois primeiros anos de vida) que ocorre a maior parte do crescimento e desenvolvimento corporal da criança e se estabelecem as bases para o seu estado de saúde, crescimento e desenvolvimento intelectual.

Hugo Rodrigues revela como lidar da melhor maneira com a primeira infância, começando pelos cuidados a ter ainda durante a gravidez, passando por orientações adaptadas às diferentes idades do bebé acerca da alimentação, sono, higiene, segurança e desenvolvimento cognitivo, esta obra de referência é um guia completo e abrangente que procura responder às principais preocupações dos pais.

Hugo Rodrigues é ainda autor do blogue “Pediatria para todos” que ultrapassa os 11 milhões de visitas e conta com mais de 150 mil visitas por mês.