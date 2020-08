Um dos aspetos mais usados como bandeira do BLW prende-se com o facto de hipoteticamente, como o controlo da ingestão alimentar está a cargo do bebé, o risco de sobrealimentação e obesidade ser de facto menor. Segundo a escola do BLW, uma criança que controla a sua ingestão alimentar, consegue afinar melhor os mecanismos de fome e saciedade, prevenindo naturalmente a ingesta excessiva. No entanto, o que as revisões e meta-análises sobre o assunto nos parecem revelar é que esta suposta vantagem não se verificou. O risco de obesidade é transversal ao método de diversificação alimentar utilizado.

2. Maior risco de engasgamento

Esta é seguramente a vertente mais discutível do BLW. Nos estudos feitos até ao momento, que incluem um estudo prospetivo e aleatorizado publicado em 2016 no Pediatrics (A Baby-Led Approach to Eating Solids and Risk of Choking Louise J. Fangupo et al.), desde que o BLW seja iniciado depois dos 6 meses de idade, tendo a criança a capacidade de permanecer sentada sem auxílio, agarrar alimentos com as suas mãos e leva-los à boca sozinha e obedecendo estritamente às regras de preparação adequada dos alimentos (nada de frutos secos ou frutas ou legumes cortados às rodelas) o risco de engasgamento é sobreponível à diversificação alimentar com recurso a purés. E isto pode parecer estranho, mas justamente o que surge na literatura é que existe residualmente um risco de engasgamento que ronda os 30%, mantendo-se inalterado independentemente do método de diversificação alimentar escolhido.

3. Maior risco de défices nutricionais específicos

Este é um assunto extremamente relevante: o BLW surge como estratégia de alimentação complementar, desde que o aleitamento materno ou a fórmula infantil sejam mantidos. Tal como nos purés, começamos por introduzir uma papa ou uma sopa por dia e mantemos a restante alimentação. O BLW pressupõe um ajuste progressivo. Não se pode partir de uma criança que faz leite materno exclusivo para comer apenas e só alimentos sólidos, pelo risco óbvio de défices nutricionais, justamente porque no início, não há qualquer controlo das quantidades ingeridas pelo bebé.

Este assunto é especialmente relevante quando falamos do ferro. A anemia carencial de ferro é extremamente prevalente. Isto leva a que, em muitas sociedades, a introdução da papa de cereais fortificada com ferro seja realmente a resposta adequada ao problema. No caso dos bebés a fazerem BLW, não terão esta oferta da papa fortificada. A solução acaba por residir na manutenção da alimentação láctea. Por isso, desde que o aleitamento/ leite de fórmula seja mantido em livre demanda durante o processo de diversificação alimentar, não se verificou um maior risco de carências nutricionais.

4. Outros potenciais benefícios (ou não)

Uma das principais utilidades reveladas pelo BLW é a diversificação das texturas a que os bebés são expostos numa idade precoce. Comer toda a sua comida na forma pastosa é sinceramente, aborrecido. Ter a oportunidade de explorar os alimentos com a sua verdadeira estrutura e textura pode ser um mecanismo insubstituível de facilitar a introdução de novidades, alegrar o momento das refeições e deixar que o bebé participe mais e melhor, pelo menos mais precocemente, na rotina alimentar da família.

O que todos os artigos sobre o BLW nos dizem é que a sujidade é mais do que muita. Naturalmente que, se é dada a oportunidade ao bebé de explorar texturas de alimentos, também é obvio que, a partir dos 6 meses, eles queiram confirmar a persistência do objeto e atirem a comida ao chão. Faz parte, como é óbvio, mas nem todos os pais toleram o desperdício alimentar.

No meio estará a virtude?

Sabemos que do ponto de vista do desenvolvimento, os bebés estão recetivos a conhecer alimentos semissólidos a partir do momento que não têm o reflexo de extrusão (por isso é que é impossível fazer diversificação alimentar, mesmo com recurso a purés, abaixo dos 3 meses de idade). Este reflexo, presente nos bebés mais pequeninos, faz com que, quando algum alimento entre em contacto com a língua, este faça imediatamente um movimento reflexo que empurra o alimento para fora da boca.

No entanto, algures depois dos 7 meses de idade, já há muito ultrapassado o reflexo de extrusão, o bebé vai aprender a gostar de mastigar. Pode ser um contrassenso, no entanto, a mastigação é um elemento de grande prazer na ingestão alimentar. Caso contrário, seguiríamos a comer comida pastosa para o resto da vida. A textura dos alimentos bem como a temperatura a que são servidos determinam a experiência do nosso paladar. E chega a uma altura, por volta de um ano de idade, que temos a obrigação de deixar de oferecer purés homogéneos, para passar a oferecer um prato com diferentes texturas. E frequentemente é neste momento que os bebés ficam encalhados. Já são crescidos, comem pão e bolachas, mas continuam a querer a sopa com carne toda passada!

E sinceramente, creio que podermos explorar com uma criança as texturas dos diversos alimentos só traz vantagens. Desde que a escolha e preparação dos mesmos seja feita com recurso ás indicações de segurança.