Os ministros da educação e ensino superior dos estados-membros da União Europeia reúnem-se por videoconferência, para discutir o Espaço Europeu de Educação (EEE), que deverá ser implementado até 2025, e os desafios colocados pela pandemia.

Além do EEE, os governantes vão debater o potencial da cooperação europeia para garantir que a educação e a formação se mantenham essenciais para o futuro social e económico da Europa, em particular em resposta às dificuldades acrescidas das instituições de educação, ensino superior e formação do contexto pandémico da covid-19.

O Programa Erasmus+ para o período de 2021 a 2027, a estratégia da Comissão Europeia para a educação vocacional e para a formação profissional e a evolução da educação digital vão estar também entre os temas em debate no encontro.

Portugal, que estará representado pelo ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, vai apresentar as prioridades para a Educação da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia.