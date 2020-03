“Através do Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, do apoio tutorial específico e de um reforço significativo nas verbas ação social escolar, a escola pública tem conseguido combater insucesso escolar”, disse Tiago Brandão Rodrigues à margem da 3.ª Conferência do Fórum Permanente para as Competências Digitais - INCoDe.2030.

O governante comentava questões de jornalistas sobre dados revelados na segunda-feira pelo Ministério da Educação que mostram que, em cinco alunos carenciados, só um não chumba até ao 9.º ano.

“Existe um certo determinismo económico. Mas o que diz este estudo é que, ao longo destes últimos quatro anos, conseguimos diminuir esse determinismo socioeconómico. Há cada vez mais alunos de meios desfavorecidos com percursos de sucesso, a conseguir completar o ensino obrigatório e o secundário”, destacou o ministro.

De acordo com os dados divulgados pela tutela, os alunos do 3.º ciclo e do ensino secundário estão a chumbar menos ao longo do seu percurso escolar, com o sucesso a crescer para percentagens de 47% e 44%.

De acordo com um relatório que apresenta os resultados para os principais indicadores nas provas finais do ensino básico e exames nacionais do ensino secundário, há em ambos os casos, no ano letivo passado, um aumento dos percursos diretos de sucesso.