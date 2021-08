A roupa dos mais pequenos deve ser, acima de tudo, cómoda. As peças que compõem o seu guarda-roupa, estação após estação, devem favorecer o conforto e a liberdade de movimentos. Mas não é por isso que, a cada coleção, não se possa, também, apostar no estilo e nas tendências da temporada, até porque as crianças estão cada vez mais vaidosas. No caso delas, para além de vestidos e blusas boho com padrões e motivos naturais e mangas abalonadas, há macacos mais minimalistas com ênfase nas cores neutras e peças confecionadas em tecidos ligeiros com estampados de inspiração tropical, vichy ou tye-dye são algumas das muitas propostas.