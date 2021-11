BebeW é a marca portuguesa que surge, de uma forma original e útil, para presentear os futuros papás e o seu novo bebé. Totalmente personalizado, cada Cabaz é cuidadosamente pensado e criado de acordo com cada pedido, o que lhe permite escolher os produtos da sua preferência.

A marca, propõe ainda duas coleções previamente criadas - Timeless que contém o clássico indispensável para o bebé e a Trendy que apresenta as novas tendências com combinações úteis e originais.

Chicco, Natura Pura e ainda produtos de marca própria em parceria com a marca portuguesa Funnyduckbaby, compõem os cabazes da BebeW, que podem ser adquiridos no site da marca e a partir do próximo mês, também na KidsR – Showroom Concept Store, em Odivelas.

“Tinha como objetivo lançar uma oferta online única e original no mercado, de forma a conseguir conciliar com o meu full time job na área do turismo/hotelaria e após alguma pesquisa por vários setores de atividade e alguma inspiração internacional, identifiquei uma oportunidade de criar uma marca de cabazes de nascimento personalizados, cujo design e qualidade fossem reconhecidos de imediato pelo cliente”, afirma Susana Alvarinho, a criadora do Little One Group, que detém a BebeW.

Disponível também para clientes corporate, os cabazes BebeW podem ser personalizados com o nome do bebé ou com o logotipo da empresa e tudo é pensado ao pormenor, incluindo o próprio cartão de felicitações para deixar uma mensagem especial.

O cliente empresarial tem à sua disposição um leque de opções que permitem criar cabazes personalizados numa ótica tailor-made, surpreendendo assim os seus colaboradores, clientes e parceiros na hora de dar as boas-vindas ao membro mais novo da sua família.

“Mesmo em tempos de pandemia, a BebeW tem-se reinventado e crescido com novas ideias de produto e novos fornecedores, o que facilitou a recente tomada de decisão de me dedicar a 100% a este meu `bebé´”, conclui Susana Alvarinho.