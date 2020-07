Em comunicado hoje divulgado, o Ministério da Coesão Territorial revela que “abrem a partir de hoje as linhas de financiamento” para a retirada de amianto em 578 escolas.

De acordo com o documento, o financiamento destas obras, no valor de 60 milhões de euros, é assegurado a 100% por fundos europeus dos Programas Operacionais Regionais Norte 2020, Centro 2020, Lisboa 2020, Alentejo 2020 e CRESC Algarve 2020.

Depois de um trabalho de diagnóstico e identificação, foram assinaladas 578 escolas da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário passíveis de intervenção para a retirada de placas de fibrocimento com amianto.

O levantamento foi feito pelas áreas governativas da Educação e da Coesão Territorial, em articulação com as autoridades de gestão dos cinco Programas Operacionais Regionais do Continente e com as Comunidades Intermunicipais, Áreas Metropolitanas e municípios de todo o país.

Das 578 escolas distribuídas pelas cinco NUTS II de Portugal continental, 218 ficam no Norte e 163 na Área Metropolitana de Lisboa. Há ainda 107 escolas no Centro (NUTS II), 59 no Alentejo e 31 no Algarve.