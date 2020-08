Em comunicado, a Lego Foundation e o grupo Lego anunciam o lançamento da "primeira onda do programa em parceria com organizações locais" ligadas à perda de visão para ajudar crianças com deficiência visual "a aprender o pensamento crítico, a resolução de problemas e a colaboração" através da brincadeira.

O lançamento oficial da Lego Braille Bricks (peças da Lego em braille) arranca em sete países, incluindo Alemanha, Brasil, Dinamarca, Estados Unidos, França, Noruega e Reino Unido.

"O programa foi revelado pela primeira vez como um projeto-piloto em abril de 2019 na Conferência de Marcas Sustentáveis em Paris, França, lar do inventor do braille, Louis Braille", destaca a Lego, num comunicado divulgado no seu 'site'.

Desde então, o conceito tem sido testado em várias línguas e contextos culturais e está pronto para ser lançado em seis línguas, onde se inclui o português, inglês, alemão, francês, dinamarquês e norueguês, adianta.

Quatro línguas adicionais vão ainda ser lançadas nos próximos seis meses, "com a ambição de que o conceito seja implementado num total de 11 línguas ao longo de 20 países no início de 2021", refere.