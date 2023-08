O Grupo LEGO anuncia hoje um set destinado, decerto, a altos voos — o set LEGO Concorde. Considerado uma das aeronaves mais famosas e icónicas da história, o Concorde era capaz de voar a mais do dobro da velocidade do som.

Obra-prima da engenharia, o Concorde chega agora sob a forma de tijolos LEGO. Construído na década de 1960, fruto de uma parceria entre o Reino Unido e a França, o Concorde foi a primeira aeronave supersónica da aviação comercial.

Este set de 2.083 peças é um rigoroso modelo do avião à escala que pode ser exposto em casa com recurso ao suporte próprio, o que permite posicionar o avião de tijolos quer no modo de voo quer no modo de nariz inclinado, para descolar e aterrar.

Veja as fotos

O set é ainda rico em pormenores, com fuselagem removível para mostrar o imponente interior, o trem de aterragem, além dos elementos do nariz e para-brisas.

Custa 199,99 euros e é recomendado a pessoas com mais de 18 anos.

Fica disponível nas lojas físicas e online em Portugal a partir de 4 de setembro para membros LEGO VIP e 7 de setembro para o público geral.