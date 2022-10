Uma década depois do lançamento de LEGO Friends, o Grupo LEGO reinventou o universo de Friends com a apresentação de novas personagens, diversas, para que, durante a brincadeira, mais crianças se sintam representadas. Esta nova geração é concebida para comemorar as amizades diversas no mundo moderno.

Uma vez que o Grupo LEGO considera as crianças os seus exemplos a seguir, esta nova geração de LEGO Friends assimila o contributo de estudos com crianças, pesquisa e feedback de cartas enviadas à empresa, os quais concluíram que as crianças sentiam vontade de se ver a si próprias e de ver os amigos e a família mais bem retratados.

O novíssimo universo de personagens autênticas, interessantes, apaixonadas e diversas contempla a inclusão de múltiplos tons de pele, de culturas, de deficiências físicas e não visíveis e da neurodiversidade. Os novos sets e série apresentarão personagens com diferenças nos membros, síndrome de Down, ansiedade, vitiligem e um cão com uma cadeira de rodas. Os novos amigos também exploram e trabalham para superar os desafios modernos que enfrentam — paixões, obstáculos e diferenças — enquanto procuram fazer amizades.

"No Grupo LEGO, entendemos que as crianças querem que as personagens que encontram sejam mais parecidas com as personalidades diversas que vão conhecendo na vida real", disse Tracie Chiarella, Head of Product, LEGO Friends do Grupo LEGO. "Estamos permanentemente a melhorar os nossos produtos para que espelhem a sociedade de hoje, e é por isso que nos orgulhamos de lançar esta novíssima geração de LEGO Friends. Queremos que as crianças vejam o novo universo LEGO Friends, tanto no produto físico como no conteúdo que vamos lançar em 2023, como reflexo das suas próprias amizades e que vejam as personagens como autênticas. Optámos por repensar o universo LEGO Friends e o programa de TV para serem mais inclusivos de modo que dessem aos pais e às crianças mais ferramentas para lidarem com a amizade e as emoções à medida que crescem e aprendem".

O reinventado universo LEGO Friends pretende ajudar as crianças a tornarem-se melhores amigas de si mesmas e dos outros e possibilitar o desenvolvimento emocional e social por meio da brincadeira, o que as ajudará a compreender melhor a individualidade, a diversidade e o mundo moderno.

Além de estudos, de informação recolhida em experiências com crianças e da análise de cartas de crianças pelos designers, o Grupo LEGO anunciou igualmente estudos recentes que realçam ainda mais a necessidade que as crianças sentem de se verem representadas.

O LEGO Play Well Study 2022 revelou um desejo esmagador de mais representatividade na brincadeira e mais discussão sobre a diversidade e mostrou que 97% dos pais acreditam que é importante falar sobre as características únicas entre todos, especialmente a saúde mental (91%), as deficiências físicas (82%), as mentais (81%) e a etnia (75%). Além disso, os pais (84%) dizem que a diversão e os brinquedos podem ter um papel fundamental para ajudar as crianças a aprender sobre diversidade.

Os estudos chegaram também à conclusão que 3 em cada 4 (73%) crianças sentiam que não havia brinquedos suficientes com personagens que as representassem e, ainda, que 8 em cada 10 (80%) crianças gostariam que houvesse mais brinquedos com personagens que se parecessem com elas. Além disso, as próprias crianças pedem um mundo mais justo e equitativo, com 9 em cada 10 (91%) a dizerem que dão importância a todos serem tratados de forma igual.

O Grupo LEGO quer que as crianças pelo mundo fora vejam todo o universo Friends como familiar e representativo do mundo real, tanto no que diz respeito a produtos como conteúdos. Assim, os enredos do programa de TV LEGO Friends foram aprimorados em colaboração com o Geena Davis Institute on Gender in Media, o que contribuiu para desenvolver as narrativas das personagens para garantir que são familiares, inclusivas e que espelham as dificuldades e experiências que as crianças enfrentam nos dias de hoje, em que se incluem os altos e baixos das amizades.

Os novos sets LEGO Friends estarão disponíveis a 1 de janeiro de 2023, ao passo que um especial de TV LEGO Friends tem transmissão prevista para fevereiro de 2023 — que marcará o início da nova série de TV.