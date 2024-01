"Depois do êxito das primeiras duas Lojas Certificadas LEGO em Portugal, no Centro Colombo e NorteShopping, é agora a vez de os Armazéns do Chiado receberem os tijolos mais famosos do mundo, levando um universo de brincadeiras criativas e desafios de construção a uma das zonas mais emblemáticas da capital portuguesa", informa a marca em comunicado.

A nova loja vai fazer as delícias dos fãs de todas as idades — da decoração inspirada em Portugal aos sets mais procurados, passando por sets exclusivos das lojas oficiais, ofertas regulares em compras e surpresas para os fãs de LEGO.

A loja é, tal como as outras duas, fruto de uma parceria com a Percassi, empresa italiana especializada no desenvolvimento e gestão de redes de franchising, assinada em 2016, para a abertura de lojas certificadas em Itália, França, Espanha e Portugal, exclusivamente dedicadas a produtos LEGO.

"Estamos entusiasmados com a abertura de uma belíssima nova loja na cidade de Lisboa. Portugal é um país estratégico para o Grupo LEGO e para a Percassi, que sempre nos acarinhou. Depois do êxito dos últimos dois anos, é para nós uma honra trazer uma experiência de brincadeira física e digital e ajudar famílias, crianças e fãs do tijolo a dar asas à criatividade e descobrir o superpoder que é brincar", afirma Rossana Mastrosimini, do Grupo LEGO.

Com mais de 1000 lojas em todo o mundo, o Grupo LEGO chega agora ao centro histórico da capital, com uma loja de 97 m2, uma série de eventos entusiasmantes e um leque variado de produtos — além de novos e cativantes sets lançados ao longo do ano.