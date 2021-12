Aumentar o conhecimento sobre as doenças raras é uma das grandes missões da RD-Portugal - União das Associações das Doenças Raras de Portugal.

E é para ajudar na concretização deste objetivo que teve início esta semana o Projeto piloto ‘Informar sem Dramatizar’ (IsD), um programa desenhado pela RD-Portugal para desconstruir mitos e ampliar o conhecimento sobre as doenças raras junto dos mais jovens.

O projeto arrancou em dez escolas do 1º ciclo do País, cinco das quais na grande Lisboa (três no Estoril, no concelho de Cascais, uma em Lisboa e uma na Charneca da Caparica, no concelho de Almada), duas na Ilha da Madeira (Prazeres e Fajã da Ovelha, ambas no concelho da Calheta), uma na zona centro (Alvorninha no concelho de Caldas da Rainha), uma na zona sul (Portimão) e uma na Ilha de São Miguel nos Açores (Ponta Delgada), cinco das quais públicas e as restantes privadas ou semi privadas.

Este projeto piloto tem como grande objetivo, explica Paulo Gonçalves, presidente da RD-Portugal, “ser feita uma avaliação do projeto para posterior alargamento a nível nacional no 1º ciclo e aos restantes níveis de ensino. O nosso propósito é acabar com os mitos associados a estas doenças e ajudar a sensibilizar todas as crianças e jovens do País, para que, também estes, possam ser agentes de mudança”.

Os conteúdos do projeto foram desenvolvidos por uma equipa da RD-Portugal, com o apoio da designer Inês Gaspar, que desenvolveu a parte gráfica do 1º ciclo, e vai chegar a 49 turmas deste ciclo, às quais se vão juntar 10 turmas do 2º e 3º ciclos, inseridas num pré-piloto do projeto.

Os materiais associados ao IsD (apresentação powerpoint, livro do professor, materiais para cada aluno) vão chegar às escolas, após as sessões de esclarecimentos aos professores realizadas pela RD-Portugal na semana passada.

“Trata-se de um projeto gratuito para as escolas e para os alunos e integralmente implementado pelas escolas, seguindo as orientações dadas e materiais fornecidos”, acrescenta Paulo Gonçalves, presidente da RD-Portugal. “Foram ainda elaborados questionários de avaliação e de recolha de sugestões e comentários por parte dos professores, alunos e encarregados de educação, tornando este projeto uma verdadeira parceria.”

As escolas que queiram participar no alargamento do projeto a todo o país podem inscrever-se, desde já, através do email isd.rdportugal@gmail.com, indicando o número de turmas e o número de alunos em cada turma.