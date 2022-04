Entre 22 de abril e 1 de maio, a Praça Central do Centro Colombo volta a transformar-se num hospital faz de conta. Nesta 21ª edição, o Hospital da Bonecada, além do objetivo de eliminar a síndrome da bata branca, dará especial destaque ao tema “A Criança e as Perturbações Sensoriais”, num evento totalmente inclusivo.

Esta edição estará adaptada para receber crianças com perturbações sensoriais, como incapacidade visual e verbal ou surdez — haverá, inclusive, boletins em Braile —, sendo que o dia 1 de maio é especialmente dedicado a este grupo. Durante a manhã, a Associação Bengala Mágica irá levar crianças cegas, enquanto no período da tarde outras duas associações estarão no local com crianças surdas, assim como intérpretes.

Para os que sofrem de autismo, está prevista também uma data especial, para 29 de abril, a partir das 10h00, que irão ao Hospital da Bonecada, através de uma associação, acompanhadas por técnicos especializados para a melhor experiência possível.

As novidades da nova edição do Hospital da Bonecada no Colombo não ficam por aqui, já que o evento terá uma vertente solidária, com o lucro dos produtos que vão estar para venda no local a reverter para a Associação Bengala Mágica, cuja missão é apoio a crianças e jovens com deficiência visual.

créditos: Hospital da Bonecada

Além disso, as crianças que visitarem este hospital de brincar vão ter a habitual possibilidade de levar os seus bonecos a este espaço e tratar deles com a ajuda de estudantes universitários de 15 áreas, desde medicina e medicina dentária a dietética e ciências da nutrição. Do consultório médico ao bloco operatório, incluindo a sala dos sentimentos (psicologia), os mais pequenos, entre os três e os dez anos, vão passar por várias salas.

O Hospital da Bonecada é de entrada gratuita e decorre todos os dias, de 22 de abril a 1 de maio, das 9h30 às 21h00. Contudo, nesta edição, através da presença do projeto MarcaMundos, os acompanhantes também terão um momento dedicado a eles com a realização de rastreios de hipertensão arterial e de avaliação de glicémia.

Paulo Gomes, diretor do Centro Colombo, refere “que é para o Centro muito recompensador voltar a receber e apoiar mais uma edição de um projeto tão relevante para os mais pequenos, este ano com o extra de chamar a atenção para as perturbações sensoriais nas crianças. Esperamos continuar a fazer parte desta história.”

Criado em 2001 pela Associação de Estudantes da Nova Medical School — Faculdade de Ciências Médicas, o Hospital da Bonecada permite não só desmistificar o que acontece em contexto hospitalar como fazer com que os mais pequenos percam o receio de ir ao médico. Na última edição, em 2021, no Centro Colombo, esta iniciativa impactou mais de 2060 crianças.