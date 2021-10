De acordo com o gabinete estatístico europeu, a taxa de poupança das famílias na zona euro foi de 19% no segundo trimestre do ano, abaixo dos 25,2% do período homólogo e dos 21,5% registados nos primeiros três meses do ano.

Ao mesmo tempo, a taxa de investimento das famílias na área do euro aumentou para 9,4% no segundo trimestre de 2021, o valor mais elevado desde 2011, e que se compara com os 7,7% homólogos e os 9,2% do período anterior.

Por seu lado, a taxa de investimento das empresas fixou-se nos 23,6% na zona euro, em comparação com a de 23,1% homóloga e a de 23,9% no primeiro trimestre de 2021.

A margem de lucro das empresas, por seu lado, foi de 41,2%, acima dos 38,3% registados no período homólogo, mas recuando face ao trimestre anterior (41,6%).