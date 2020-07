O documento mereceu os votos favoráveis do PS, PSD, CDS-PP, PCP, BE, PAN, PEV, MPT, PPM e 10 independentes e a abstenção de apenas um eleito que exerce o seu mandato como independente.

Na sessão de terça-feira, o presidente da AML, José Leitão (PS), anunciou o chumbo de uma proposta de alteração do deputado municipal Rui Costa (ex-BE) para incluir no documento todos os estabelecimentos “onde seja liquidada a Taxa Municipal Turística” e não apenas o alojamento local como propunha a câmara.

Depois da reclamação do deputado, fonte oficial da AML confirmou hoje à Lusa que a alteração foi aprovada por maioria, com os votos contra do PS, a abstenção de um deputado independente e do BE e os votos favoráveis dos restantes partidos e eleitos independentes.

Foi ainda aprovada uma outra proposta de alteração do deputado Rui Costa que visa alargar o apoio aos “estudantes deslocados, sejam eles nacionais, estrangeiros ou apátridas, inscritos em estabelecimentos de ensino sito no município de Lisboa”.

Com a aprovação da proposta do ex-deputado do Bloco, ficam excluídos os estudantes que “possuam domicílio fiscal no município de Lisboa ou em município integrante da Área Metropolitana de Lisboa”.

No caso de o estudante ou de algum membro do seu agregado familiar ser proprietário, usufrutuário ou detentor de habitação no concelho de Lisboa ou em qualquer um dos municípios da área metropolitana, o aluno também não poderá candidatar-se a este apoio.

A proposta da câmara, subscrita pelo vice-presidente da autarquia, João Paulo Saraiva (Cidadãos por Lisboa, eleito pelo PS), e pelos vereadores do CDS-PP no município, destaca que “tem aumentado o número de inscritos” no ensino superior “obrigados a recorrer a estabelecimentos de alojamento local” na cidade e que, segundo dados de 2017, “apenas 9,2%” dos estudantes tinha “vaga em residências académicas”.