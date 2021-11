O Lisbon Marriott Hotel, no âmbito do programa Serve360 da cadeia Marriott International, tem desenvolvido ao longo dos últimos 22 anos o evento solidário - Spirit to Serve - que consiste numa tradicional festa de Natal no hotel, onde se juntam músicos e parceiros, mas também as crianças e jovens institucionalizados.

Neste ano de 2021, face aos constrangimentos relacionados com a COVID-19, a Gala não se irá realizar. No entanto isso não invalidou os esforços de angariar apoios por mais um ano consecutivo, entre os seus parceiros (artistas plásticos, empresas/marcas, instituições) e particulares (com a designação de padrinhos).

Todos em conjunto contribuíram para uma generosa doação que reverte a favor das crianças e adolescentes do Centro de Alojamento Temporário de Tercena.

“Marriott Serve360 tem por objetivo apoiar as comunidades e concentra-se fundamentalmente em 5 questões sociais globais: redução da pobreza, preservação do meio ambiente, desenvolvimento da força de trabalho na comunidade, bem estar das crianças e adolescentes e na a diversidade global e de inclusão.

Neste período instável, torna-se mais do que nunca imprescindível apoiar quem mais necessita, e é por isso mesmo ao longo do ano foram desenvolvidas parcerias e ações para ajudar diversas entidades e instituições.

Mais importante que as iniciativas individuais é ver o espírito solidário de 70 instituições e empresas, marcas voluntárias que se uniram ao Lisbon Marriott Hotel permitindo fazer a diferença.

Este esforço conjunto resultou no - Lisbon Marriott Serve360 - 2021 - através de doações de produtos alimentares e não alimentares no valor aproximado de 40.000€, entregues ao Centro de Alojamento Temporário de Tercena.