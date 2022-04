O livro online “A cor do meu medo”, lançado pela Betwein, é acompanhado pela música “Pintar o mundo” e tem distribuição gratuita.

“A cor do meu medo” produzido num curto espaço de tempo, tem como missão de ajudar à compreensão dos mais novos sobre o conflito que assola a Europa.

A história deste livro digital apresenta o olhar de uma criança, no contexto de guerra, abraçando ainda o papel dos pais e das mães na confrontação perante as dúvidas dos mais novos.

A Betweien decidiu desenvolver estas duas ferramentas pedagógicas e disponibilizar de forma totalmente gratuita por considerar que, no âmbito da sua responsabilidade social, faz parte da sua missão apresentar ferramentas para os educadores conseguirem trabalhar estes assuntos com que as crianças são confrontadas diariamente nas televisões, sem conseguirem perceber muito bem o que está a acontecer.