“Este ano, os alunos deixaram de ter aulas presenciais em março e passaram a ter um ensino à distância. As condições que foram criadas com as provas de ingresso podem levar a uma inflação das notas, mas tal não irá significar que estão mais bem preparados”, alertou Gonçalo Leite Velho, presidente do Sindicato Nacional do Ensino Superior (SNESUp).

Devido à pandemia de covid-19, as aulas presenciais foram suspensas em meados de março, tendo os alunos do 11.º e 12.º anos regressado às escolas já durante o terceiro período.

Todos os estudantes do ensino básico e secundário tiveram mais três semanas de aulas e, por isso, os exames nacionais começaram este ano mais tarde. A primeira fase arrancou hoje, com a prova de Português, e a 2.º fase só decorrerá em setembro.

Para o professor do Instituto Politécnico de Tomar, “o ensino presencial tem muitas vantagens na preparação dos alunos, porque os conhecimentos ficam mais consolidados”.

No entanto, as notas nas provas poderão subir já que as regras foram ligeiramente alteradas: Este ano, os exames só servem como prova de ingresso e não para conclusão do secundário, ou seja, os alunos só precisam fazer exames às disciplinas exigidas pelos cursos a que concorrem.

Como os exames nacionais deixam de ter peso na nota final do secundário – antes valiam 30% – e como nos exames os alunos tendem a ter notas mais baixas do que a nota atribuída pelo professor ao longo do ano letivo, é espetável que as médias subam.

“Vai haver uma inflação das notas, o que poderá ser mais complicado até na seriação dos alunos”, alertou Gonçalo Velho, dando como exemplo cursos como os de Medicina, em que a média de acesso é superior a 18 (numa escala de zero a 20) e a entrada “se joga por décimas”.