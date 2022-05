Com o intuito de ajudar as crianças e pré-adolescentes a lidarem com a dermatite atópica moderada a grave, bem como sensibilizar colegas de escola e educadores, a Sanofi com o apoio da ADERMAP – Associação Dermatite Atópica Portugal lança uma coleção de histórias infantis dedicadas a esta patologia, tendo como personagens principais a Diana & A6-11 (o melhor amigo da Diana).

O primeiro livro ‘Diana e a Dermatite Atópica’ já está disponível online, assim como o vídeo em desenho animado que acompanha a história da Diana, uma menina com 8 anos que convive, desde os seis meses, com a Dermatite Atópica sem deixar de ser feliz e que quer aproveitar a vida ao máximo.

Desta forma, este projeto que irá integrar seis livros que abordam diferentes vertentes da dermatite atópica (praia, escola, idas ao médico, rotinas e festas como o natal) tem como objetivo aumentar o conhecimento sobre esta doença, mostrando que estas crianças não estão sozinhas na sua luta. Além disso, os livros querem ser uma ferramenta facilitadora para explicar a dermatite atópica aos amigos, colegas e educadores, promovendo uma maior compreensão da doença e do que é viver com a mesma.

A Dermatite Atópica (D.A.) é uma doença crónica, imunomediada, atualmente incurável, determinada pela interação de fatores genéticos e ambientais, com um impacto elevado nas várias dimensões da vida dos doentes e das suas famílias.

Estima-se que a dermatite atópica afete cerca de 10% a 20% da população pediátrica a nível mundial.