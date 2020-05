LISBOA

O Teatro São Luiz celebra a data com a transmissão online da Gala do Clube dos Críticos, uma cerimónia organizada pelo grupo de crianças que, ao longo desta temporada, assistiu a espetáculos da programação Mais Novos, refletiu sobre eles em conjunto e agora elege os melhores entre os melhores.

A partir das 17 :00 atribuição dos prémios pode ser acompanhada aqui no site do São Luiz - https://www.teatrosaoluiz.pt/espetaculo/gala-do-clube-dos-criticos/

O Teatro Luís de Camões (Lu.Ca), que completa dois anos no Dia Mundial da Criança, festeja a data com a estreia do primeiro conto original do grupo Histórias Magnéticas e com uma playlist para celebrar. “Não se deixem enganar! Um conto panfletário” é a proposta das Histórias Magnéticas, e conta a história de uma uma criança que viveu a transição do fascismo para a democracia em Portugal.

Depois da estreia, às 18:00, tem lugar uma conversa em streaming com o músico Sérgio Pelágio e a bailarina e coreógrafa Sílvia Real, que fazem as Histórias Magnéticas.

A peça, uma co-produção do Teatro LU.CA, CasaBranca/Festival Verão Azul e Câmara Municipal de Castelo Branco, e a conversa acontecem no Facebook e no Zoom, e a história ficará disponível, durante uma semana, no site do teatro. No mesmo dia, o teatro disponibiliza no Spotify uma “Playlist para celebrar de manhã à noite”, com curadoria da dupla de Dj Bandido$.

O Teatro Nacional D. Maria II promove espetáculos online, leituras de histórias e uma sessão de poemas para celebrar este.

A Salinha Online abre, às 11:00, com duas histórias infantis – “O pai que se tornou mãe”, de José Eduardo Agualusa, lida por Inês Vaz, e “Parece um pássaro”, de David Machado, interpretada por Pedro Russo. As leituras ficam disponíveis para ver ou rever mais tarde.

Às 14:00 ocorre o espetáculo “Insuflável”, criado e encenado por João de Brito. Uma história que faz pensar sobre os sonhos e a imaginação, interpretado também em Língua Gestual Portuguesa, as duas versões ficam disponíveis para visualização até ao final de junho.

O dia termina, às 17:00, com uma sessão especial do Clube dos Poetas Vivos, dedicada a “Poesia para crianças”. Teresa Coutinho convida Catarina Loureiro, Cláudia Gaiolas, Crista Alfaiate, Manuela Pedroso, Marco Paiva, Teresa Sobral para desvendarem poemas, numa parceria entre D. Maria e a Casa Fernando Pessoa. A sessão decorre em direto, no Instagram do D. Maria II, ficando mais tarde disponível para visualização no YouTube.

O Teatro Nacional de São Carlos estreia “O que é que a ópera tem?”, uma série infantil sobre o drama em música, com a participação das formações residentes, o Coro e a Orquestra Sinfónica Portuguesa.

Vicente, de 6 anos, Francisca, de 7, e Marta, com 10 anos, são três amigos que, em suas casas, em tempo de pandemia, não deixam de conversar e brincar. Eles são os protagonistas da série infantil, que conta com a boneca Carlota, moradora no teatro lírico, do qual vai revelando segredos.

Segmentos de óperas, como A Flauta Mágica, de Mozart, ilustram diferentes momentos, que permitem conhecer famílias de instrumentos, vozes de um coro, funcionamento dos corpos artísticos e a história da música, entre muitas outras.

O primeiro episódio conta com a soprano Elisabete Matos, diretora artística do TNSC, e é transmitido todas as segundas-feiras, às 12:00, no site do TNSC e nas suas páginas no Facebook e no Instagram

O Museu Arqueológico do Carmo reabre com entrada gratuita e um "programa muito especial" adequado ao Dia da Criança.

À tarde (15:00 e 16:00), há duas sessões de “Já conhece a coleção ao ar livre do MAC?” – que tantas curiosidades tem para contar às crianças e famílias.

No mesmo dia é também apresentado, em sessões contínuas, o espetáculo imersivo “Carmo: 630 anos de História”, que constitui uma importante mais-valia da visita ao MAC. Projetado em grande dimensão, no auditório, usando a própria arquitetura do suporte, nele se conta a história da Igreja do Convento do Carmo e da instalação nela da Associação dos Arqueólogos Portugueses e do Museu Arqueológico do Carmo.

O Pavilhão do Conhecimento reabre ao público e festeja o dia Mundial da criança com animação, histórias e muitas experiências!

O programa tem início, às 10:00, com animação no espaço exterior, música, malabarismos, pipocas e bolas de sabão gigantes. Mais tarde, surgem histórias, experiências, esculturas com materiais reciclados, um safari fotográfico pelo Parque das Nações e inúmeros desafios.

https://www.pavconhecimento.pt/dia-da-crianca/

A Escola Portuguesa de Arte Equestre reabre ao público, às 11:00, com um espetáculo destinado a crianças e famílias.

O Picadeiro Henrique Calado, na Calçada da Ajuda (Belém), é palco para a apresentação do espetáculo “Crininhas vai para a Escola”, uma história ficcionada especialmente concebida para dar a conhecer às crianças o universo da Alta Escola Equestre portuguesa.

O texto descreve os exercícios que os cavalos e os cavaleiros faziam no tempo dos reis e das rainhas, enquanto procura transmitir também valores importantes como a família, a amizade, a aprendizagem, a disciplina e a entreajuda.

O programa tem início com uma visita às cavalariças do Páteo da Nora, onde as crianças podem interagir com cavalos e cavaleiros.

A entrada é livre para crianças até aos 12 anos, mediante inscrição prévia através do e-mail arteequestre@parquesdesintra.pt

O Museu Coleção Berardo apresenta a atividade online Caixa mágica, que, através de diversos desafios, permite que os mais novos conheçam como surgiu a fotografia e explorem diferentes olhares sobre a técnica fotográfica.

São também convidados a visitar o Museu nos períodos 10:30/12:30 e 14:30/18:00, para participar na atividade contínua People / Pessoas, e realizar retratos inspirados no trabalho e nas técnicas do artista britânico Julian Opie.

https://www.facebook.com/museuberardo/