Foi em 1931 que Thomas Smith, farmacêutico e professor irlandês, combinou uma fórmula única de ingredientes ativos que reunia o melhor da natureza e da ciência para acalmar e ajudar a tratar as assaduras dos bebés e outros problemas da pele.

A formulação revelou-se eficaz e mantém-se, desde então, inalterada. Hoje, Sudocrem continua a estar indicado não só para o tratamento e prevenção da dermatite das fraldas, mas também para o tratamento e prevenção da dermatite em adultos, por incontinência, e como proteção da pele em redor das feridas, sendo, por isso, um creme para toda a família, desde o bebé aos avós.

A formulação única de Sudocrem confere-lhe propriedades calmantes, tendo uma dupla ação: alivia e protege a pele delicada do bebé, isto porque contém Lanolina, que alivia a pele, e óxido de zinco, que ajuda a reduzir a perda de água da pele, formando uma barreira protetora.

A dermatite das fraldas, comumente conhecida como assaduras, é um dos problemas mais comuns nos primeiros meses de vida dos bebés e caracteriza-se por uma vermelhidão na zona da fralda, fruto da irritação da pele, que pode estar, por isso, mais quente e sensível ao toque.

Geralmente, esta situação acontece por causa do contato prolongado da pele com a urina e as fezes, pelo que é uma situação evitável, com a muda frequente da fralda e com Sudocrem, que pode ser utilizado mesmo antes do problema surgir, como tratamento de prevenção.

Mas se é verdade que Sudocrem foi idealizado para os bebés, sabendo-se até que Thomas Smith costumava procurar notícias de novos nascimentos no jornal local, descobrindo onde moravam as mães e entregava-lhes, pessoalmente, amostras do creme, atualmente é um aliado das famílias portuguesas também após esta fase, podendo ser utilizado em pequenos arranhões, cortes e feridas, formando uma barreira junto à área afetada, reduzindo o risco de infeção.