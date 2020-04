A decisão surge num documento do Ministério do Trabalho Solidariedade e Segurança Social, com medidas extraordinárias para fazer face à situação epidemiológica do novo coronavirus dirigidas a instituições, respostas sociais e ação social.

“A intervenção domiciliária das Equipas Locais de Intervenção no âmbito do SNIPI – Sistema Nacional de Intervenção Precoce deve ser suspensa e, uma vez que a recomendação é de que as crianças se mantenham em casa, deve ser substituída por formas de intervenção e contacto que possam ser mantidas à distância, designadamente através da utilização de tecnologias de videochamada”, refere o documento.

O Ministério entende, no entanto, que casos que apresentem características que recomendem outra abordagem deverão ser avaliados circunstanciadamente em articulação com as autoridades da saúde.

As Equipas Locais de Intervenção (ELI) foram criadas no âmbito do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI) dirigido a famílias de crianças entre os 0 e os 6 anos, com alterações nas funções ou estruturas do corpo que limitam a participação nas atividades típicas para a respetiva idade e contexto social ou com risco grave de atraso de desenvolvimento.

O SNIPI funciona através da atuação coordenada dos Ministérios do Trabalho e da Solidariedade Social, da Educação e da Saúde, conjuntamente com o envolvimento das famílias e da comunidade.