O Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) desenhou um documento a pensar no pós-covid que apresentou hoje e no qual alerta para a necessidade de responder à crise social com apoios aos estudantes, mas também para a importância de adequar as instalações de ensino superior, de oferecer novas ofertas formativas e de um aumento do financiamento no Orçamento Retificativo.

No documento dedicado a políticas de Ciência e Ensino Superior, a que a Lusa teve acesso, o CRUP recorda o Orçamento Retificativo que o Governo está a preparar e defende que o executivo não pode esquecer as universidades que vão “continuar na linha da frente da recuperação social e económica do país”.

O Orçamento Retificativo deve prever verbas que garantam às instituições dar resposta a vários problemas, tais como os alunos que estão em risco de abandonar a universidade por problemas financeiros ou os estudantes que deixaram de aprender por falta de meios tecnológicos para poder acompanhar as aulas à distância, que vieram substituir temporariamente as aulas presenciais.

Já a pensar no próximo ano letivo, os reitores consideram essencial ter os estudantes de volta aos ‘campus’: “As universidades só cumprem plenamente a sua missão com atividades presenciais”, afirma Fontainhas Fernandes, presidente do CRUP e reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Mas, para o regresso dos alunos, “é necessário que seja clarificada a aplicação das regras de distanciamento nas salas de aula, que se clarifiquem as regras da obrigatoriedade do teletrabalho, entre outros requisitos”, alerta o CRUP.