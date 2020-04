O primeiro-ministro apontou o dia 4 de maio como data limite para conseguir cumprir o calendário escolar do ensino secundário com o eventual recomeço das aulas presenciais, suspensas a 16 de abril para tentar controlar a disseminação da covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

Para a Federação das Associações de Pais de Vila Nova de Gaia (Fedapagaia) esta é uma “ideia inconcebível” que pode pôr em risco as famílias, tendo em conta as recentes declarações da Ministra da Saúde de ainda não haver “luz ao fundo do túnel” no combate ao novo coronavírus.

“Só por causa dos exames de acesso ao ensino superior, vamos colocar alguns alunos na escola e outros em casa. A nosso ver, ou bem que há condições para irem todos ou então não vai ninguém”, criticou José Cardoso, presidente da Fedapagaia, em declarações à Lusa.

Segundo José Cardoso, a Fedapagaia fez um inquérito online e vários pais afirmaram que não deixarão os filhos ir à escola caso reabram: “Em circunstância alguma os pais irão aceitar o retorno das aulas presenciais neste ano letivo, pelo que a data de 4 de maio que está a ser equacionada não poderá ter acolhimento”.

O representante dos pais lembrou ainda que a opção das aulas presenciais para os alunos do secundário iria trazer uma situação caricata para as famílias que têm mais do que um filho.