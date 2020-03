As escolas estão encerradas há uma semana, as aulas são à distância e todos os dados apontam para que assim continue devido a propagação da covid-19, cujo pico da doença deverá ocorrer depois de 14 de abril, afirmou hoje o Presidente da República depois de uma reunião com especialistas.

Entre professores e alunos permanece a dúvida se as provas e os exames se irão realizar nas datas previstas, mas a resposta a possíveis alterações só chegará depois das férias da Páscoa, avisou esta semana o ministro da Educação.

A Lusa falou com os presidentes das duas associações de diretores escolares que são unânimes em dizer que é preciso esperar até 9 de abril. Até lá, “só se pode falar em possíveis cenários”, explicou o presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE), Manuel Pereira, em declarações à Lusa.

No entanto, Manuel Pereira considera que “não faz sentido pensar em provas de aferição”, que este ano estão marcadas para arrancar no início de maio para os alunos do 2.º ano.

A ideia é corroborada por Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores e Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP): “Não quero desprezar nenhuma prova, mas a verdade é que se suspenderem não virá mal ao mundo”, disse à Lusa.