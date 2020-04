O pai Rui, engenheiro eletrotécnico em teletrabalho, interrompe “400 vezes o trabalho” para gerir os problemas logísticos relacionados com os computadores (PC) dos seus quatro filhotes.

Um dos PC estava “encostado” na empresa e foi recuperados para as aulas à distância dos miúdos, explica à Lusa a mãe, Bárbara Yü Belo, 44 anos, com origens asiáticas, porque a avó “era made in Taiwan”.

“'Passwords' que não se sabem, fichas 'online' que não se conseguem enviar para os professores, respostas nas fichas que não estão disponíveis para selecionar e ajudar o filho mais novo, Pedro, de oito anos, no 3.º ano, a lidar com quatro ferramentas digitais diferentes”, são só alguns dos problemas com que a família Yü Belo se está a debater.

Aceder à teleescola está praticamente fora de questão, porque a “televisão está na sala onde decorrem as aulas virtuais de bateria digital do André, 14 anos, que está no 9.º ano do ensino articulado, e as aulas de ballet do Vasco, 16 anos, e da Marta, 12 anos”, explica Barbara, que tenta conciliar o seu teletrabalho na área do planeamento familiar natural (fertilidade), com os horários dos filhos.

“Estou a levantar-me a 06:00 da manhã para despachar algum trabalho e para depois entregar o computador ao André que arranca às 08:20 com aulas escolares virtuais da Escola Fontes Pereira de Melo, depois tem aulas de coro e formação musical da Escola de Música do Porto Silva Monteiro", relata.