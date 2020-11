A Auchan Retail Portugal e a escola de dança Jazzy Dance Studios uniram-se para combater o sedentarismo infantil e promover uma alimentação mais saudável e divertida junto dos mais pequenos.

Durante seis meses, o projeto MOOVeat, Movimento & Diversão, vai aliar alimentação e exercício à diversão, com o objetivo de pôr as crianças entre os 6 e os 12 anos a mexerem-se.

No âmbito desta iniciativa serão desenvolvidos vídeos com propostas de atividades físicas promovidas pela Jazzy Dance Studios, como coreografias, que as crianças podem ver e replicar.

Os vídeos estarão disponíveis nos sites Auchan & Eu e nas plataformas Jazzy (Site, Play, Youtube e Instagram), assim como outros conteúdos direcionados aos mais jovens, como receitas simples com sugestões de empratamento divertidas ou dicas e desafios, que contribuam para um estilo de vida mais ativo e saudável, desenvolvidos pelos nutricionistas da Auchan Retail Portugal.

Toda a informação e vídeos desenvolvidos para esta iniciativa permanecerão no site Auchan & Eu, mesmo após o fim do projeto.