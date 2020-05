As viagens de lazer são suspensas e as escolas acabam, mas a imaginação chegou a emirates.com. A companhia aérea lançou uma página de atividades especiais no seu website para manter as crianças entretidas durante as férias de verão.

Os "Emirates Fly With me Animals", que viajam com crianças em todos os voos, foram digitalizados para que as famílias possam aproveitar estes momentos com puzzles coloridos, histórias e atividades com rostos amigáveis ​​e familiares - tudo no conforto da sua própria casa.

Pais e filhos podem fazer o download e imprimir um livro para colorir de 16 páginas, Fly with Me Animals, para se familiarizar com Lewis, o leão, Peek U, o panda, Ernie, o pinguim, Savannah, o elefante, Brett, o urso, Mia, a raia e ChaoChao, o crocodilo.

Conecte-se com familiares e amigos enviando uma mensagem especial para as pessoas que estão próximas mas também para aqueles que se encontram mais distantes, utilizando um dos cartões postais facilmente disponíveis para download ou mantenha as suas fotos numa uma moldura para download sempre com a presença destes animais simpáticos.

As crianças podem aprender a fazer uma sobremesa deliciosa com uma receita de bolo de banana ou entrar numa aventura com os animais numa série de vídeos para crianças.

As revistas de atividades "Fly with me Animals" também estão disponíveis para download e cada edição está repleta de jogos que tornam a aprendizagem divertida.

As atividades selecionadas foram lançadas para as férias de verão e são a oportunidade perfeita para as crianças serem mais criativas e descobrirem formas divertidas para aprender em casa.

Gostava de receber mais informações sobre este tema? Subscreva a nossa newsletter e as nossas notificações para que nada lhe passe ao lado.