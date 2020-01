A reivindicação surge na sequência da recomendação da Provedora de Justiça divulgada na quarta-feira, na qual Maria Lúcia Amaral defende que dar manuais escolares gratuitos a alunos não carenciados a estudar nas escolas públicas e excluir dessa medida alunos carenciados que frequentem o ensino particular pode “produzir efeitos perversos sob o ponto de vista da equidade e da justiça social”.

“Diferenciar alunos em função de estarem no ensino público ou privado, e não em função da sua condição socioeconómica, é uma injustiça que pode e deve corrigida”, defendeu hoje a Associação dos Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo (AEEP), em comunicado.

Recordando que o Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) está em discussão na Assembleia da República, e aberto a propostas de alteração, a AEEP afirma esperar que “o Governo acate plenamente esta recomendação da Provedora de Justiça, garantindo que os alunos carenciados que frequentam o ensino privado e cooperativo possam ter, já neste ano letivo, acesso aos manuais escolares gratuitos em condições de absoluta igualdade relativamente aos alunos que frequentam a escola pública estatal”.

“A AEEP apela também aos partidos políticos com representação parlamentar que, no âmbito da discussão do Orçamento de Estado para 2020, tenham em consideração esta recomendação e garantam as condições para que a mesma seja efetiva. Neste sentido, a AEEP irá solicitar audiências aos partidos com representação parlamentar onde sublinhará a importância de esta recomendação ter consequência e aproveitará essa ocasião para abordar outras questões respeitantes ao funcionamento do ensino particular e cooperativo que têm tradução no OE2020″, acrescenta a associação que representa os colégios privados.