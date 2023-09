Capacitar os jovens de forma a tirarem partido das oportunidades da sociedade do futuro é um dos principais objetivos do TUMO, um centro de tecnologias criativas fundado na Arménia, em 2011, por Marie Lou e Pegor Papazian e financiado pelo casal Sam and Sylva Simonian.

Direcionado para jovens entre os 12 e os 18 anos, no espaço de Coimbra que abre hoje ao público, são oito as áreas lecionadas - fotografia, animação, desenvolvimento de jogos, programação, música, design gráfico, cinema e robótica. As sessões, presenciais e gratuitas, têm a duração de duas horas e acontecem duas vezes por semana. As inscrições já estão a decorrer e podem ser feitas aqui.

“Existe uma necessidade estrutural de qualificar a próxima geração para o mundo digital”, afirma Pedro Santa Clara, mentor do projeto, acrescentando que a implementação deste centro vai ajudar a promover “a criatividade e a autoconfiança” dos estudantes, uma vez que o “percurso é personalizado e cada um anda ao seu ritmo”.

Cada aluno passa por uma fase de exploração das várias áreas em que depois escolhe as que mais gosta e dá início ao seu percurso de aprendizagem, no seu próprio ritmo e colaborativamente com os colegas.

Os graus de dificuldade vão aumentando à medida que se vai completando um conjunto de atividades modulares, com o acompanhamento da equipa educacional. Há ainda lugar para workshops práticos ao longo das etapas, liderados por especialistas em cada área, e, no final, são organizados laboratórios avançados, multidisciplinares, com especialistas convidados que vão trabalhar com os alunos em projetos do mundo real. No final, cada jovem tem direito a um portfólio com os trabalhos realizados, assim como um registo individual das suas aprendizagens e realizações.

“O objetivo é fazer do TUMO um espaço onde todos sentem que se podem desenvolver, desde os estudantes, à equipa e à comunidade que vamos construir“, assume Filipa Cunha, diretora do TUMO Coimbra, em comunicado.

O centro abre portas no Correios, Telégrafos e Telefones de Coimbra, um edifício histórico cedido pela Altice Portugal, que conta com 2000m2.

“É um motivo de orgulho sermos ‘A Casa’ de um projeto tão importante como este e desejo que esta iniciativa se expanda a tantas outras zonas geográficas do país de forma a levar esta nova experiência a muitos mais alunos”, assegura Ana Figueiredo, Presidente Executiva da Altice Portugal.

O TUMO Center for Creative Technologies tem, atualmente, 25 mil alunos inscritos a nível mundial e está em cima da mesa a abertura de outros dois centros no país, em Lisboa e no Porto, ainda sem data definida.