De acordo com a Fixando, plataforma de contratação de serviços e responsável pela análise, a inflação deve-se ao aumento substancial dos custos associados a estes eventos.

Ainda conforme a análise da plataforma, a redução no tamanho das festas é outra tendência que se tem verificado nos últimos anos, onde 38% das cerimónias recebem menos de 50 pessoas, contra os 33% que se verificavam em 2020.

“Estas mudanças não são apenas uma continuação da tendência iniciada durante a pandemia, são também influenciadas pelo aumento da inflação e do custo de vida, que leva os portugueses a tomar decisões mais ponderadas do ponto de vista financeiro”, explica, em comunicado, Alice Nunes, diretora de novos negócios da empresa.

Nos últimos quatro anos, vários foram os serviços essenciais para casamentos cujos preços aumentaram significativamente, como é o caso dos fotógrafos, cujo custo médio subiu de €700 para €783, dos celebrantes de casamentos, que agora cobram cerca de €425 em comparação aos €383 anteriores, dos DJs, com um aumento de preço de €389 para €469, explica a Fixando.

Além destes, indica a plataforma, também os serviços de maquilhagem e penteados para casamentos registaram um aumento nos preços, passando de €81 para €140 e de €70 para €128, respetivamente.

Noivos procuram alternativas ao casamento tradicional

Ao analisar as mudanças no mercado de casamentos em Portugal, a Fixando revela ainda uma nova tendência: a procura por alternativas aos casamentos tradicionais.

De acordo com a investigação da plataforma, a procura por alternativas aos casamentos religiosos está a aumentar, com uma queda acentuada na preferência por cerimónias tradicionais. Em 2020, 43% dos casais que recorreram à Fixando para contratar serviços associados a casamentos, optaram por casamentos religiosos, enquanto em 2024 esse número encontra-se nos 31%.

Com esta nova tendência, aumentou também a procura por wedding planners, cujos serviços estão a tornar-se uma opção mais comum para casais que procuram uma experiência mais personalizada, tendo-se já verificado um aumento de 326% na procura por estes profissionais, entre 2020 e 2024. A par deste aumento, também a contratação de serviços de celebrante de casamentos disparou em 263%.

“À medida que mais casais optam por celebrações menos convencionais, maior é a procura por profissionais que atuam neste setor. DJs, fotógrafos, wedding planners e celebrantes de casamentos estão a deparar-se com uma procura crescente e também com uma possibilidade de inovação e reinvenção que lhes permite ir ao encontro de novas tendências e clientes. É uma oportunidade de ouro para o setor impulsionar o crescimento dos negócios, abrindo as portas a novos segmentos e serviços dentro da sua área de atuação”, destaca Alice Nunes no comunicado.