A luz de milhões de crianças está em risco de se apagar. Este Natal, terá a oportunidade de trazer de volta a luz na vida de centenas de crianças e jovens em Portugal.

Estudos referem que 1 em cada 10 crianças no mundo cresce sem os cuidados de um pai ou uma mãe. Esta ainda é uma realidade em todo o mundo, incluindo Portugal. Crianças negligenciadas, vítimas de violência ou abandonadas - crianças e jovens que estão a perder o brilho da sua luz interior.

Posto isto, as Aldeias de Crianças SOS existem com o propósito de mudar esta realidade. Mais de 400 crianças e jovens em Portugal precisam de toda a ajuda possível para que sejam felizes este Natal.

Em 2020, mais de 1 milhão de pessoas viram a sua vida melhorar, com mais de 2.800 programas espalhados pelo mundo. Mas mudar vidas só é possível com a ajuda de todos. Com o seu gesto, poderá presentear a mais de 400 crianças e jovens em Portugal.

Como forma de agradecimento, quem contribuir para esta causa, receberá em casa, os miminhos solidários, tais como marcador de livros, etiquetas para presentes de natal, pulseira “Maior Família do Mundo” e ainda os postais personalizados.