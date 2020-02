O projeto de resolução apresentado pelo BE destina-se a recomendar ao executivo que reveja a portaria n.º 296/2019 que estabelece o regime excecional de comparticipação do Estado no preço das "fórmulas elementares que se destinem especificamente a crianças com alergia às proteínas do leite de vaca, enquanto beneficiárias do Serviço Nacional de Saúde".

Assim, com a abstenção de PSD e PAN, foi aprovada a alínea relativa à garantia de comparticipar a 100% todas as fórmulas de substituição, "abrangendo desta forma todas as crianças com alergia à proteína do leite de vaca".

A parte do projeto de resolução do BE que recomenda ao Governo que alargue possibilidade de prescrição com fim de comparticipação a outras especialidades para além da pediatria foi aprovada por unanimidade.

Já o PAN apresentou um projeto de resolução para a criação de uma rede de bancos de leite materno e melhor acesso a alternativas comparticipadas.