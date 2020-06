Este ano, a última aula dos alunos do ensino básico e secundário é dada mais tarde do que em circunstâncias normais e sem o habitual toque de saída, devido à pandemia da covid-19 que, em 16 de março, obrigou ao encerramento de todas as escolas.

Nesse dia, turmas e professores trocaram as salas de aula pelas suas casas e só os alunos do 11.º e 12.º puderam, entretanto, regressar à escola para retomar as atividades presenciais das disciplinas sujeitas a exame nacional.

“Este 3.º período iniciar-se-á, como previsto, no próximo dia 14, sem atividades letivas presenciais. No ensino básico, do 1.º ao 9.º ano, todo o terceiro período prosseguirá com o ensino à distância”, anunciou o primeiro-ministro, António Costa, no dia 09 de abril.

A notícia não surpreendeu a comunidade educativa e, na altura, as estruturas sindicais representativas da classe docente elogiaram a decisão do Governo, mas nem por isso o ensino a distância deixou de impor constrangimentos no trabalho de alunos e professores.

Segundo os resultados de um inquérito feito em maio pela Federação Nacional de Professores (Fenprof), mais de metade dos docentes não conseguiu chegar a todos os alunos durante o primeiro mês do 3.º período e a grande maioria (93,5%) admitiu que as desigualdades se agravaram em resultado do novo modelo de ensino.

Nesse período, escolas, autarquias e outras instituições juntaram-se para assegurar o acesso ao ensino dos alunos mais desfavorecidos ao ensino, através da distribuição de materiais de trabalho em suporte de papel ou do empréstimo de computadores, e o Ministério da Educação encontrou na RTP Memória uma forma de fazer chegar as aulas das várias disciplinas a casa de todos através da televisão, mas os diversos esforços não eliminaram todos os problemas.

Foi por reconhecer as dificuldades associadas ao ensino a distância que o Governo optou por estender a atividade letiva por mais três semanas do que inicialmente previsto, até ao dia de hoje, permitindo também que os alunos do ensino secundário tivessem mais tempo para se preparar para os exames nacionais, igualmente adiados.