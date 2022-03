Não há um consenso quanto à origem desta comemoração. Há quem defenda que foi iniciada há quatro milhares de anos, na Babilónia, quando um adolescente chamado Elmesu escreveu uma mensagem numa placa de argila, desejando saúde, felicidade e muitos anos de vida ao pai. A tese mais recente associa esta data a Sonora Smart Dodd, filha de um militar, que, motivada pela grande admiração que sentia pelo progenitor, William Jackson Smart, resolveu criar o Dia do Pai.

Em 1910, esta cidadã norte-americana esteve na origem da petição que acabaria por consagrar em definitivo esta celebração. Em 1972, faz este ano 50 anos, Richard Nixon, presidente dos EUA, oficializou a data. Muitos países do mundo, como Portugal, Espanha, Itália, Andorra, Bolívia, Honduras e Liechtenstein, seguiram-lhe o exemplo. Além de um beijo e de um abraço, também é comum mimar os homens que nos deram a vida com uma oferta. Está sem ideias? Tem aqui muitas!

1. Gel de duche Sauvage

Lançado originalmente em 2015, o perfume Sauvage da Dior, criado pelo perfumista Francois Demachy, surge, neste início de 2022, com uma nova linha de produtos desenvolvida a pensar nas necessidades masculinas. Para além de um gel de duche com notas de bergamota, pimenta-de-sichuan, lavanda, anis-estrelado, noz-moscada, baunilha e âmbar-cinzento almiscarado, inclui um gel de barbear, um bálsamo pós-barbear e um hidratante de rosto e barba.

2. Hoodie Red Tab

Prático e confortável, é uma das novas propostas da Levi's, marca de moda norte-americana fundada em 1853, em São Francisco, na Califórnia, pelo industrial alemão Levi Strauss. Esta camisola com carapuço com cordão e bolso canguru, um exclusivo online, foi desenhada a pensar nos homens com estruturas corporais mais largas. Fabricada num tecido composto por 80% de algodão e 20% de poliéster, está disponível em duas cores, branco e preto.

3. Relógio Constellation 41 mm

É um dos novos modelos da Omega, marca criada por Louis Brandt em La Chaux-de-Fonds, na Suíça, em 1848. A caixa, em aço inoxidável com luneta em cerâmica, escovada com biséis polidos, surpreende pelo design. A bracelete em pele com forro de borracha confere-lhe um toque distintivo. Além da janela de data trapezoidal às 06h00, tem função de fuso horário, dois tambores montados em série e ainda rotor e pontes revestidos a ródio.

4. Organizador em cortiça Dedal

É uma das peças de fabrico nacional à venda na Santo Infante, em Lisboa, um espaço dedicado a marcas portuguesas desenvolvido para criar projetos de decoração de interiores, unindo o design e o artesanato luso num só lugar. Para além de espaços individuais para lápis e/ou canetas, este original acessório de secretária conta ainda com ranhuras para guardar cartões, papéis e até o telemóvel e/ou os cabos de carregamento deste(s) dispositivo(s).

5. Vinho Reserva das Pedras Tinto 2017

É uma das novidades da Quinta da Alorna. Produzido com uvas da casta Castelão, apresenta-se com uma cor rubi intensa. O aroma fresco a mentol que exala remete para o local da vinha, rodeada de eucaliptos, que está na sua génese. O perfil deste vinho é elegante, a acidez notável e o final de boca arrebatador. No palato, apresenta notas de chocolate e de fruta preta. Está à venda nas principais garrafeiras nacionais, físicas e digitais. Também o encontra na loja da quinta, em Almeirim.

6. Fluído Antienvelhecimento Global da Lierac Homme

Relançada na reta final de 2021, a linha masculina da marca de cosmética francesa Lierac é 100% vegana, contendo uma média de 92,5% de ingredientes de origem natural. O novo perfume revigorante que agora a define junta três notas olfativas, tangerina, lavanda com um toque de ervas aromáticas e âmbar. Um dos produtos que a integram é este creme anti-idade, com extratos de túlipa-negra, que hidrata, refirma e reduz as rugas e as manchas de pigmentação.

7. Relógio da coleção Swatch x Centre Pompidou

À venda há menos de uma semana, este novo lançamento da popular marca de relógios suíça resulta de uma parceria com o prestigiado museu parisiense. Inspirado no quadro "Vermelho, azul e branco" do pintor neerlandês Piet Mondrian, em exibição naquele espaço museológico, é o modelo mais masculino da nova coleção. Com um mostrador preto mate e ponteiros sobredimensionados coloridos, reproduz as tonalidades exatas da obra original na bracelete.

8. Bolsa de viagem com produtos Portus Cale

A ligação entre a elegância dos tons negros e o delicado aroma cítrico e amadeirado resultou numa luxuosa criação com o requinte desta reputada marca da empresa portuguesa Castelbel. Uma linha única que proporciona um estilo suave e sofisticado. Este kit inclui, além da bolsa negra com fecho cursor, uma embalagem de gel para mãos e corpo, uma loção corporal, um sabonete, uma eau de toilette e uma toalha de rosto 100% algodão.

9. Voucher da Small Portuguese Hotels

Esta rede agregadora de unidades hoteleiras nacionais, independentes e únicas entre si, cobre todo o território português, permitindo reservas diretas a preços competitivos em hotéis e unidades turísticas de pequena e média dimensão. Existem quatro modalidades de vouchers, no valor de 25 €, 50 €, 75 € e 100 €, quantias que podem ser descontados aquando da reserva no espaço pretendido. O requintado Torel Palace Lisbon, em Lisboa, é um deles.

10. Calças chino tingidas slim fit

Disponíveis em várias cores, são uma das novidades da Sacoor Blue, a nova marca que o grupo empresarial Sacoor Brothers lançou nos últimos meses. Apesar de dirigida a uma geração mais jovem, apresenta uma coleção com peças intemporais, fabricadas em materiais sustentáveis, como é o caso do algodão orgânico e das fibras recicladas. Estes chinos, com um acabamento com toque de pêssego, têm dois bolsos com dobra e botão e botão com fecho na braguilha.

11. Eau de parfum K by Dolce & Gabbana

Três anos depois do lançamento da eau de toilette original, uma criação dos perfumistas Daphne Bugey e Nathalie Lorson, surge agora uma nova versão olfativa, também ela inebriante. Toranja, bagas de zimbro, malagueta, limão, limão-siciliano, cardamomo, figo, lavanda, gerânio, salva-esclareia, madeira de cedro, pachuli, vetiver e cipriol, um óleo essencial obtido das raízes do papiro-indiano, são os ingredientes na sua origem.

12. Edição limitada de cerveja Super Bock e chocolates Arcádia

Para assinalar o Dia do Pai, a empresa familiar que pertence à família Bastos desde 1933 uniu, este ano, esforços com uma das produtoras de bebidas mais populares de Portugal. O resultado é um um pack especial que contém uma garrafa de cerveja de 75 centilitros Seleção 1927 Barrel Aged Blond Ale envelhecida em barricas de madeira e uma embalagem de 100 gramas de chocolates com aroma de café. A série produzida, agora à venda, é limitada e numerada.

13. Dispositivo masculino Luna 3 Men

Este lançamento da Foreo é perfeito para os homens que gostam de preparar a pele antes de se barbear e/ou de aplicar qualquer creme de rosto. Desenvolvido especificamente para a epiderme masculina, assegura uma limpeza mais eficaz da face, proporcionando simultaneamente uma massagem antienvelhecimento em apenas dois minutos. A sua utilização facilita a introdução de hábitos de beleza essenciais na rotina diária masculina.

14. Casaco confortável da Dockers Originals

É uma das peças inspiradas na herança da Dockers, uma marca de moda nascida em São Francisco, nos EUA, em 1986. Prático e funcional, este abrigo alia as tendências atuais ao corte originalmente lançado há uns anos, reinterpretando-o e adaptando-o aos tempos modernos. A coleção de primavera/verão 2022 desta etiqueta privilegia peças confecionadas com matérias-primas sustentáveis com recurso a métodos de produção mais ecológicos.

15. Creme de contorno ocular da Etat Pur

É o hidratante ideal para quem tem uma pele desnutrida e sensível em redor dos olhos. A formulação biomimética de Etat Pur Eye Contour Hydrating Fluid, com uma textura leve e fluida mas muito hidratante, garante uma elevada afinidade com a epiderme, permitindo suavizar o contorno ocular das peles mais sensíveis e irritadas. Este dermocosmético não tem perfume. Além de glicerina e ácido hialurónico, incorpora extratos de tara e de algas vermelhas.

16. Livro intrigante de Nuno Nepomuceno

A nova proposta literária do escritor português, "A noiva judia", é um thriller psicológico inteligente, sedutor e ousado, de leitura voraz, que prende irremediavelmente os leitores da primeira à última página. O corpo de um homem que foi espancado até à morte é encontrado numa praia deserta nos arredores de Veneza, no norte de Itália, após um encontro misterioso. Este é o ponto de partida para uma narrativa repleta de intriga e mistério(s).

17. Perfume Valentino Uomo Born in Roma Coral Fantasy

Idealizado pelos perfumistas Nicolas Beaulieu e Jean-Christophe Herault, é um dos novos perfumantes masculinos deste início de 2022. Nas notas de topo, o destaque vai para a maçã vermelha, para o cardamomo e para a bergamota. As de coração incluem gerânio-bourbon, lavanda e salva-esclareia. As de base integram folhas de tabaco, pachuli e vetiver haitiano. O resultado é um amadeirado aromático que seduz pelo exotismo moderno.

18. Creme de mãos purificante da Benamôr

Por causa da pandemia, há (já) mais de dois anos que não passamos um dia que seja sem desinfetar as mãos com soluções aquosas que eliminam a gordura natural da pele, fragilizando-a. Para garantir uma hidratação rápida e uma reparação efetiva, a Benamôr, marca de referência portuguesa fundada em 1925, criou um creme enriquecido com óleo de alecrim biológico e extratos de eucalipto e de hortelã-pimenta, que refresca e nutre as extremidades dos membros superiores.

19. Estadia e/ou bufete especial no Dolce by Wyndham CampoReal Lisboa

Localizado em Turcifal, nos arredores de Torres Vedras, a apenas 30 minutos da capital portuguesa, este luxuoso hotel de cinco estrelas, que exibe habitações renovadas, é o local perfeito para uma escapada em família. Para esta ocasião, o restaurante Manjapão criou um bufete especial com um preço atrativo, 35 € por pessoa sem bebidas. Os pais que elegerem esta unidade hoteleira neste dia ganham ainda uma garrafa de vinho da seleção de vinhos deste requintado hotel.

20. Esfoliante corporal e óleo hidratante da Unii

É uma marca de cosmética biológica, vegana ecológica e sustentável, é portuguesa e está certificada. Nasceu em 2018 mas acaba de fazer uma mudança de imagem neste início de 2022. Para além de produtos que foram reformulados e melhorados, a Unii apresenta agora outras novidades. O esfoliante corporal orgânico Blooming Salt refresca e renova a pele, libertando-a de impurezas. O óleo corporal Organic Blooming nutre-a em profundidade.

21. Câmara fotográfica instantânea híbrida da Instax

Os amantes de fotografia que dispensam a complexidade de uma máquina fotográfica profissional e a simplicidade do telemóvel vão gostar da Instax Mini Evo, uma das novas propostas da Fujifilm. Os 10 modos de lente integrados e as 10 opções de efeitos de filme desta câmara fotográfica instantânea híbrida permitem 100 formas de expressões que resultarão em imagens surpreendentes. Inclui um ecrã LCD de três polegadas na parte traseira.

22. Thriller frenético de T.J. Newman

Considerado um dos melhores livros do ano pelas publicações USA Today e Esquire, "Falling", à venda em Portugal desde o início deste mês, chega às livrarias nacionais através da Editorial Presença. Pouco depois de levantar voo, um piloto de aviação civil é informado que a família foi sequestrada. Para os conseguir salvar, todos os passageiros têm de morrer. Um dilema que, nos próximos anos, vai ser adaptado ao grande ecrã.

23. Brigadeiros e placas de chocolate preto da Brigadeirando

Nada como um doce para tornar qualquer momento mais especial. Para esta ocasião, a empresa, sediada na Lx Factory, em Alcântara, em Lisboa, propõe caixas de brigadeiros, tradicionais e/ou de pistácio, com quatro, oito ou uma dúzia de unidades, que também podem ser encomendadas online. Os menos gulosos podem deliciar-se com as placas de chocolate belga preto com 54% de cacau, outra das novidades preparadas para esta ocasião especial.

24. Sapatos confortáveis em camurça da Seaside

Entre os dias 14 e 19 de março, esta cadeia de moda portuguesa fundada em 1986 pelo empresário Acácio Teixeira promove uma campanha de descontos com uma redução de 10% no preço do calçado masculino. Uma oportunidade para oferecer conforto e elegância àquele que considera ser o melhor pai do mundo. A coleção de primavera/verão 2022 da Seaside está repleta de modelos que seduzem pelos detalhes e pela qualidade nacional.

25. Voucher para usar no Palácio Chiado

A partir de 20 €, pode surpreender o homem da sua vida com um cartão de oferta, válido até 31 de dezembro de 2022. Ideal para um aperitivo, para um coquetel, para um petisco ou para descontar num almoço ou num jantar familiar, são muitas as possibilidades que este sofisticado mas descontraído espaço de restauração da capital, localizado numa zona privilegiada, oferece. Os pais que reservarem mesa ao almoço neste dia especial receberão uma garrafa de vinho Palácio Chiado Reserva Tinto 2014.

26. Ventilador purificante Dyson Purifier Cool

Um ambiente purificado é um ambiente mais saudável. Este aparelho da Dyson, com um desenho moderno e minimalista e a tecnologia patenteada Air Multiplier, refresca e melhora a qualidade do ar. Para além de capturar o pó ultrafino e os alergénios, também elimina os odores. Remove 99,95% das partículas, incluindo as com uma dimensão inferior a 0,1 mícrones. Após a compra, é entregue, gratuitamente, num período máximo de 48 horas. Tem dois anos de garantia.

27. Bruma calmante Sleep Calming Pillow Mist

Se o seu pai dorme mal, este produto em spray da The Body Shop é a oferta perfeita. Com um perfume de alfazema e vetiver, ajuda a criar uma atmosfera tranquila e relaxante antes da hora de descansar. Esta bruma vegana, que se aplica sobre a almofada, é elaborada com 90% de ingredientes de origem natural, incluindo óleos essenciais de lavanda de França e de vetiver de Madagáscar, 100% naturais e biodegradáveis. Também leva óleo de azeitona orgânico.

28. Painel funcional e decorativo da Boa Safra

Todos os anos, esta empresa portuguesa, que aposta num design sustentável e procura utilizar apenas materiais naturais, orgânicos e/ou ecológicos, apresenta uma linha de produtos originais. Nova colheita é o nome que dá a estas coleções. Na de 2022, disponível desde 14 de fevereiro, um dos destaques é o Everyday Board, uma proposta do designer Luís Carvalho. Prático e minimalista, é perfeito para guardar os objetos do dia a dia que queremos ter à mão ou à vista.

28. Telemóvel Galaxy S22 Ultra

É uma das novidades mais fortes da Samsung neste início de ano. Até 31 de maio, na compra deste equipamento na loja digital da marca, tem a oferta de dois anos do seguro Samsung Care+ e 5% do valor da sua compra convertidos em pontos Samsung Rewards. Se optar por uma das cores exclusivas, recebe ainda uma capa Clear Standing de oferta e um desconto adicional de 10% no Galaxy Tab S8 se o adquirir com qualquer outro equipamento da série Galaxy S22.

30. Vinho do Porto de uma propriedade histórica

É elaborado com uvas das vinhas velhas da Quinta da Côrte, uma produtora vitivinícola centenária situada em Valença do Douro. Depois de vindimados, os frutos foram pisados a pé. Após a fermentação, estagiou em tonéis antigos de vinho do Porto durante quatro anos. O Quinta da Côrte Porto LBV 2016, com 19,5º C de álcool, tem, segundo a enóloga da propriedade, Marta Casanova, um potencial de guarda superior a 20 anos. É, portanto, um bom investimento de longo prazo.

31. Calçado desportivo da Skechers

A pensar nos pais desportistas, que gostam de frequentar o ginásio, fazer uma corrida matinal ligeira e/ou praticar algum outro tipo de exercício físico, a Skechers desenvolveu a gama Sport. Estas sapatilhas possuem palmilhas com Air Cooled Memory Foam, uma espuma que se adapta ao pé como uma luva e que as torna muito confortáveis. Este modelo tem ainda a vantagem de poder ser usado no dia a dia ou para realizar as tarefas rotineiras do quotidiano.

32. Máquina de café expresso The Bambino

À semelhança das máquinas profissionais, esta novidade da marca australiana Sage prepara cafés especiais de terceira geração. A The Bambino garante um desempenho com qualidade de barista, usando um porta-filtros de 54 milímetros com 18 gramas de café para um sabor encorpado. Tem também um potente vaporizador para criar uma deliciosa microespuma e o sistema de aquecimento ThermoJet, que põe a máquina pronta a funcionar em apenas três segundos.

33. Rotina de cuidados de beleza Vichy Homme

É uma das muitas soluções que encontra à venda em espaços comerciais, físicos ou digitais, como a Well's, a Sephora, a Douglas e a Perfumes & Companhia. Esta bolsa, utilitária e versátil, contém uma embalagem de Hydra Mag C Gel de Duche Corpo & Cabelo, um desodorizante roll-on antitranspirante e ainda a oferta de uma embalagem de Minéral 89, um dermocosmético fortificante e preenchedor, outro dos muitos lançamentos da marca francesa.

34. Vinho Titular Dão Novo Tinto 2021

Ficou pronto dois meses após a vindima. Jovem, suave e de consumo fácil, este néctar da Caminhos Cruzados, uma empresa produtora de vinhos beirã sediada em Nelas, é obtido através de um processo de maceração carbónica. Lançado no final do ano passado, é uma das novas propostas do Grupo Terras e Terroir. Feito a partir da casta Jaen, este vinho, com notas frescas de morango e framboesa, replica a tradição francesa que celebra a primeira colheita do ano.

35. Ténis desportivos inspirado no motocrosse da Ecco

Fundada em 1963 pelo empresário Karl Toosbuy, em Bredebro, na Dinamarca, esta marca de calçado alia a robustez ao conforto. A nova coleção de primavera/verão 2022 não é exceção. A prova disso é o Ecco MX M 82018402287, um modelo de ténis em pele de nobuck oleada e têxtil premium, com uma sola robusta. Além de maior estabilidade, também garante uma maior aderência ao piso. A tecnologia Fluidform é outra das inovações deste calçado desportivo.