Curtas-metragem em Odivelas

O Centro Cultural da Malaposta, em Odivelas, exibe uma seleção de curtas-metragem que passaram pelo Festival Play, um festival de cinema totalmente dedicado aos mais novos.

Dedicadas aos mais novos as sessões decorrem, às 16:30, nos dias 20 e 27 de junho.

O Parque de Serralves, no Porto, propõe uma visita/oficina ao Treetop Walk, onde os participantes podem experienciar e conhecer a biodiversidade através do percurso ao nível da copa das árvores.

A sessão, para toda a família, decorre dia 21 de junho, das 15:30 às 16:30, na Quinta de Serralves.

O Museu de Lisboa – Teatro Romano transmite online uma sessão de contos, com a história “Manel e Chico descobrem o Teatro Romano”, da autoria de Bruno Magina, com ilustrações de Francisca Ramalho

Para celebrar as Jornadas Europeias da Arqueologia (19-21 junho) o Museu de Lisboa - Teatro Romano criou um conto que conta a história da descoberta deste que é o teatro mais antigo de Portugal.

A sessão é transmitida no dia 20 de junho, às 18:00.

A Casa da Música, através do seu Serviço Educativo, apresenta o concerto para os mais, aos domingos, pelas 12:00, na Sala Suggia.

21 de junho - Bebé Waka Especial, Waka é uma personagem da selva que tem feito parte das propostas de Oficinas e Espetáculos do Serviço Educativo nos últimos anos. Volta agora, numa versão revista e pensada para a Sala Suggia.

28 de junho – Pequenos Piratas, A bordo da nau dos Pequenos Piratas ninguém teme o mar. Um concerto encenado, pensado para desafiar as capacidades e inteligências dos mais pequenos com uma fusão de influências encimada pelo rock. Não é óbvio, sabe bem e faz ainda melhor.

A companhia Musicalmente, de Paulo Lameiro, dá início aos concertos para Bebés em Casa transmitidos ao vivo e em direto, às 10:30, a partir do novo website.

Os Concertos para Bebés em Casa são especialmente interessantes para bebés e crianças até aos 5 anos de idade. O acesso à antestreia da temporada dos Concertos para Bebés em Casa é livre. Para assistir ao concerto deve aceder a esta página até 15 minutos antes do início do mesmo.

21 de junho - O bebé virtuoso música de contrabaixo e eletrónica com Hugo Correia.

28 de junho - Dos campos ao pinhal com Carreira e a sua trompa.

O Theatro Circo, de Braga, lança as “Oficinas em Casa”, um conjunto de quatro oficinas para crianças continuam a propor o desenvolvimento de projetos criativos tendo por base detalhes e histórias daquele espaço. As oficinas destinam-se a crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos e têm a duração de 1 hora. A participação é gratuita e implica inscrição prévia através do formulário que se encontra no link https://forms.gle/npWkF7f2pqJbGXNZ6

27 de junho - “Como um frame” os participantes vão criar um “quadro” em movimento.

A pensar nas famílias com crianças entre os 3 e os 8 anos, o Teatro Nacional D. Maria II criou a Salinha Online, onde todos os sábados e domingos, às 11:00, se abrem as portas à imaginação com leituras de textos de autores portugueses e estrangeiros, dedicados aos mais novos. As leituras ficam disponíveis, para ver ou rever a qualquer altura.

20 de junho – “Fábula de Porcaleão e do Lobordeiro”;

21 de junho – “A Formiga e a Neve”;

27 de junho – “O voo do Golfinho”;

28 de junho – “O Chapeleiro e o Vento”,

A Biblioteca Municipal Ferreira de Castro, em Oliveira de Azeméis, publica na sua página de Facebook uma sessão de contos musicados para toda a família. As histórias acontecem, às segundas e quartas-feiras, às 21:00.

22 de junho - conto “Começa numa Semente”, da autoria de Laura Knowles e com ilustrações de Jennie Webber.

24 de junho - conto “Um Panda Muito Só”, escrito e ilustrado por Jonny Lambert.

29 de junho - conto “Gastão Vida de Cão”, escrito e ilustrado por Luís Henriques e Rita Taborda Duarte

O Académico de Torres Vedras apresenta a Hora dos Monstros, onde são contadas as histórias do Livro dos Monstros.

Às terças e quintas-feiras, de junho a outubro, às 21:30, as histórias são transmitidas no facebook do ATV.

O Teatro de Carnide apresenta a sua 1ª produção online: “Pinpinello e Rudolfo em tempos de Pandemia”

Uma minissérie de quatro episódios em que estas duas personagens, tão bem conhecidas do público infantil de Carnide, mostram como lidar com máscaras, luvas, desinfeções e distanciamentos sociais.

A minissérie é transmitida pelo canal Youtube

O Padrão dos Descobrimentos convida os mais novos a “Puxar a brasa à tua Sardinha!” e personalizar uma T-shirt com sardinhas

Junho é o mês dos Santos Populares e a sardinha assada é a rainha destas festas cheias de cor e alegria. Aguçar a imaginação e por a criatividade a mexer neste bailarico de ideias que são propostos.

O Teatro Nacional de São Carlos apresenta-se aos mais novos com uma série semanal de episódios sobre o seu Teatro, a Orquestra Sinfónica Portuguesa e o Coro do Teatro Nacional de São Carlos e, mais genericamente, sobre o universo da ópera e da música clássica.

Em “O que é que a ópera tem?” cada episódio dá a conhecer maestros, coralistas e músicos da família São Carlos, para que os mais novos fiquem a saber mais sobre música clássica e sentir a magia que se vive no único teatro de ópera do país.

Os episódios são disponibilizados todas as segundas-feiras, às 12:00, no site, Facebook e Instagram do Teatro Nacional São Carlos.

A Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos promove a "Hora do Conto", seguida de e ateliês destinados aos seus leitores mais novos e às suas famílias. Através de vídeos publicados no canal do Youtube do Município da Amadora, as famílias podem ouvir histórias e participar em ateliês

O Museu da Carris propõe um passeio por Lisboa no Elétrico 28, através de uma viagem virtual, onde se pode conhecer alguns dos locais mais interessantes do património histórico e arquitetónico da capital portuguesa. Elétrico 28 que faz a viagem entre o Martim Moniz e Campo de Ourique. O percurso começa no Largo Martim Moniz, passa por Alfama, pela Sé, Rua da Conceição, Chiado, Basílica da Estrela e termina no Largo dos Prazeres.

A RTP Play propõe #FitEmCasa, um conjunto de conteúdos que permitem fazer exercício em casa, com o objetivo de contribuir para uma vida mais saudável e mais ativa. Por isso são disponibilizados uma vasta oferta de exercícios que podem ser efetuados por todos os membros da família de acordo com os vários gostos, vontade e intensidade de treino pretendido.

As aulas são partilhadas de segunda a sexta-feira, às 09:00, na RTP Play.

Para os mais novos há diversos exercícios como – Dia da Diversão; País dos Números Coloridos; Brincar com Figuras e Terra da Fantasia entre muitos outros.

A The Navigator Company no âmbito do projeto “Dá a Mão à Floresta”, disponibiliza um conjunto de atividades para os mais novos Estas iniciativas contemplam episódios de desenhos animados que dão vida às personagens do universo “Dá a Mão à Floresta”, várias histórias infantis – “Contos da Floresta” – e concertos musicais –“Floresta Musical”, disponíveis no site do projeto , Facebook, Instagram e canal de Youtube.

O Dino Parque da Lourinhã “leva” um pouco dos seus dinossauros a visitar os mais novos em suas casas. Na bagagem estes dinossauros levam atividades interativas como conversas com paleontólogos, inquéritos, trabalhos manuais e passatempos com prémios

Também no Facebook do parque, há vídeos tutoriais que ensinam os mais novos a construir os seus próprios dinossauros em casa; a criar um “quantos-queres” temático de dinossauros; ou a decorar frascos com algumas das espécies mais conhecidas.

O Museu dos Transportes e Comunicações - Alfândega do Porto partilha, através do seu site e das redes sociais, conteúdos que permitem conhecer a história do Edifício da Alfândega (em processo de Classificação como Monumento de Interesse Nacional), as suas coleções e exposições.

O conto “Zé do Saco: o contrabandista”, novelas aduaneiras, histórias sobre peças das suas coleções, jogos para os mais novos (puzzles e sopa de letras), pequenas visitas virtuais ao Edifício e exposições, são algumas das partilhas disponíveis.

A Associação Nuvem Vitória conta histórias para embalar os mais novos.

Enquanto não pode visitar as crianças internadas nos hospitais levando, todas as noites, histórias de embalar, a Associação acalma e a prepara a hora do sono das crianças que estão em casa.

O site da União Europeia (UE) disponibiliza um conjunto de atividades para entreter os mais novos - puzzles sobre países ou línguas, adivinhas, quizzes de história, geografia e cultura, jogos de bandeiras e o significado das suas cores, monumentos e sítios famosos, jogos de tabuleiro inspirados na ação climática e até um jogo sustentável onde podemos construir uma cidade amiga do ambiente.

A ideia é entreter, testar conhecimentos e também aprender um pouco mais sobre os 27 países que fazem parte da UE. A maioria dos jogos é para brincar online, com elementos interativos, mas há também a possibilidade de imprimir mapas da Europa para colorir ou folhas para um “quantos-queres” de factos históricos, em várias línguas.

A Livraria Aqui Há Gato, situada no centro histórico de Santarém, iniciou, nas suas páginas do Facebook e do Instagram, diretos diários – às 11:30 e às 21:00 sessões da hora do conto para os mais novos, para os quais a proprietária do espaço Sofia Vieira escolhe diariamente livros das pequenas editoras independentes com as quais trabalha.

O Sea Life Porto preparou um conjunto de conteúdos educativos para os mais novos ocuparem os tempos livres - desenhos para pintar, palavras cruzadas para resolver e vídeos sobre o dia-a-dia dos animais no aquário.

A plataforma The Inventors Digital apresenta inúmeras experiências para realizar com os inventores de palmo e meio. Todas as semanas há invenções com os recursos possíveis e imaginários para espoletar uma verdadeira família de MacGyvers.

Através da plataforma é possível aceder a projetos semanais, sessões em direto para cada projeto, vídeos e dicas de montagem, conceitos interessantes e muitas horas de invenção e diversão.

A editora Ideias com História criou um site dirigido especificamente a crianças e jovens, denominado CoronaKids, em parceria com a Direção-Geral de Saúde (DGS), e criou um jogo online, denominado "STOP Contágio".

No site, os mais novos vão encontrar informação útil sobre o vírus, livros, atividades, jogos e vídeos.

"Manual de primeiros socorros para pais e filhos" é o novo livro editado pela Ideias com História centrado na temática da COVID-19. Divertido e com exercícios práticos, o livro é dedicado aos pais/cuidadores e às crianças, que vivem agora uma realidade nova, fechados em casa.

Da autoria da psicóloga Rute Agulhas e com ilustrações de Joana M. Gomes livro promove a saúde mental dos pais e ajuda as crianças a lidar com algumas alterações emocionais ou de comportamento. Através da construção de uma caixa de primeiros socorros apenas com objetos caseiros, o livro apresenta divertidas receitas para lidar com as birras, a tristeza, os pesadelos, a agressividade e o uso abusivo das tecnologias.

Versão gratuita em pdf e versão impressa disponível na loja online da editora - Editora Ideias com História.

Tendo em conta a situação atual, a editora Ideias com História vai continuar, nas próximas semanas, a editar essencialmente livros e jogos pedagógicos de acesso gratuito centrados na temática COVID-19.

A editora lançou já diversos títulos, recomendados pela Direção-Geral da Saúde, centrados na COVID-19, com as versões em PDF gratuitas.

"A minha mãe é médica e já tenho saudades dela";

"Quando a minha escola abrir...";

"A minha avó tem coronavírus";

"Dias de uma família fechada em casa"

A Happy Code disponibiliza os “Bootcamps letivos online”, uma solução para as crianças aprenderem a programar.

Os Bootcamps beneficiam de uma abordagem pedagógica que tira partido e potencia a aprendizagem à distância, com projetos e aprendizagem em tempo real (aula online) e exercícios práticos durante a semana para cimentar a aprendizagem.

Estes cursos de curta duração são ideais para iniciar competências do século XXI de Minecraft (um jogo perfeito para as crianças se iniciarem na programação enquanto criam os seus mundos), Roblox, programação de Apps, Jogos ou mesmo a criação de um canal de Youtube.

A Cinemateca Portuguesa lança a iniciativa “A Cinemateca Júnior vai a casa” com registos e fichas de atividades a pensar nos mais novos. Para começar, um espetáculo de Lanterna Mágica e propostas de programas (com sugestão de utilização por parte de pais e professores) compostos por filmes disponíveis na “Cinemateca Digital”.

O Museu da Marioneta disponibiliza online várias de atividades/tutoriais de diversas oficinas para os mais novos - Atelier de construção de máscaras; Fantoche de dedo; Atelier de construção de marionetas.

O Gabinete de Educação da ESA (Agência Espacial Europeia) lançou o “Expedition: Home”, um site completo para crianças e pais fazerem atividades divertidas baseadas no espaço.

O mini-site oferece diversas atividades (dos 03 aos 18 anos) - construir, experimentar, mover, observar, desenhar e colorir, programar e explorar; mini-aulas para os exploradores mais jovens; conhecer um especialista da ESA cada semana e aprender sobre o seu trabalho e participar nos Desafios Espaciais Semanais.

“Que Histórias conta a Lua?” é a proposta do Som do Algodão, um projeto artístico e educativo que une narração oral e música para miúdos e graúdos, e que leva todas as noites, de segunda a sexta-feira, pelas 20:30, uma história a todas as casas.

O grupo de teatro “O Nariz”, de Leiria, está a contar uma história por dia, como forma de animar o período de quarentena. O grupo partilha as histórias através da sua página de Facebook, sempre por volta da hora do por do sol.

A rede de Bibliotecas Municipais de Lisboa (BLX) lançou a iniciativa “Uma história por dia, não sabe o bem que lhe fazia” na qual todos os dias de segunda a sábado, às 11:00, no Facebook das BLX é lida uma história para os mais novos.

Para quem gosta de pintar, o site Colorir Online oferece uma grande diversidade de imagens de princesa, dinossauros, desportos, sereias e piratas para os mas novos se entreterem enquanto estão por casa.

A Escola Virtual disponibiliza um conjunto de atividades interativas – como os vídeos, exercícios e jogos para as crianças do pré-escolar (03/05 anos).

O site “Que Bicho Te Mordeu?” revela curiosidades divertias e inesperadas de diferentes temas, fala de direitos humanos, ambiente, cidadania, diversidade cultural e muito outras surpresas.

A Operação Nariz Vermelho, na impossibilidade de visitar as crianças nos hospitais, lançou a TV ONV, um canal de TV que leva os Doutores-Palhaços às crianças hospitalizadas e a todas as outras crianças que estão em casa. Assim a partir das casas de cada um dos artistas, nasceu a TV ONV, um canal de TV 100% feitos por palhaços. De segunda a sexta-feira há sempre episódios novos, às 11:00 e às 18:00, transmitidos pelos canais de Youtube e IGTV da Operação Nariz Vermelho.

A Fundação Calouste Gulbenkian prossegue as atividades para os mais novos através do – Vamos Continuar a Descobrir – onde apresenta várias propostas – desde videotutorias a documentos e registos de algumas atividades – que as crianças são convidadas a ver, a explorar e a criar. Podem também partilhar alguns dos resultados desses momentos criativos, através das redes sociais, usando os hashtags #GulbenkianEmCasa, ou do e-mail descobrir@gulbenkian.pt.

O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) lançou a campanha #serativoemcasa, disponibilizando na página oficial deste organismo (ipdj.gov.pt) diversos conteúdos – folhetos, brochuras e vídeos – com recomendações, e planos de treino, dirigidos a faixas etárias específicas: dos 0 aos 5 anos e dos 6 aos 17; todas as atividades são para serem realizadas em casa.

A Companhia Nacional de Bailado (CNB) lança uma nova iniciativa -#FicarEmCasaNaNossaCompanhia, na qual se integra: Miúdos e Graúdos. A CNB disponibiliza as ilustrações criadas pela Bárbara R. para o espetáculo Planeta Dança. Em casa, toda a família, pode aprender mais sobre a história da dança e dar asas à imaginação.

O Centro Ciência Viva lança um programa de atividades adaptadas ao isolamento social em que as famílias podem participar em conjunto. atividades para fazer em família com os mais novos.

Treina como um astronauta… em Casa - Exercitar o corpo e treinar como se estivesse a preparar para uma missão espacial.

AnimArt by Leonel Moura – Exercitar a criatividade das crianças com desenhos para colorir. Descarregar, imprimir uma folha e deixar o resto à imaginação dos mais pequenos.

A Casa é um Laboratório - Da cozinha à casa de banho, passando pela garagem, nenhuma divisão fica de fora. Experimentar as várias atividades em família!

O artista urbano Mário Belém disponibilizou uma ilustração da sua autoria no Instagram para a criançada colorir dentro de portas. Nas contas das ilustradoras Joana Soares, mais conhecida como Violeta Cor-de-Rosa, e Ana Fonseca também há printables gratuitos para os mais novos colorirem.

A Companhia Byfurcação criou um novo o projeto “Teatro à Porta Fechada”, que inclui pequenos vídeos – que nunca chegam aos dez minutos – com contos tradicionais como A Carochinha, O Gato das Botas ou A Cigarra e a Formiga para animar e entreter os mais novos. As histórias, disponíveis nas contas de Facebook, Instagram e Youtube da Byfurcação.

A Fundação Calouste Gulbenkian lança a iniciativa “Conhecer os instrumentos da Orquestra Gulbenkian”, numa série de curtos vídeos educativos, os músicos da Orquestra falam sobre os seus instrumentos e o papel que estes desempenham na orquestra.

O Oceanário de Lisboa propõe durante este período de isolamento social, sugestões diárias para que todos os portugueses fiquem “Em Casa a ver o Mar”, através de vídeos, perguntas, quizz, “A Hora do Recreio”, informações sobre projetos de conservação, dicas de séries sobre o habitat marinho ou “A espécie da semana”.

As propostas estão acessíveis nas páginas do Facebook e do Instagram do Oceanário.

