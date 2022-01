A maternidade transforma a vida dos casais desde o primeiro momento. É uma jornada repleta de emoções, receios e desafios, que irrompe uma rotina muitas vezes preenchida.

A pensar no bem-estar dos futuros pais e em proporcionar um momento que aumente o seu conhecimento e liberte inseguranças no meio da azáfama do dia a dia, as Conversas com Barriguinhas vão lançar, no próximo dia 23 de janeiro, pelas 18h, um podcast que os acompanhará ao longo das diferentes etapas deste novo mundo.

Seja na ida para o trabalho, a caminhar, a organizar a casa ou a descansar, os futuros pais terão a partir de agora a liberdade de escutar as respostas às suas dúvidas sobre gravidez, parto, pós-parto e o acolhimento do bebé em casa, no melhor horário do seu dia.

Diversos profissionais e especialistas da área da saúde materna vão marcar presença nestes episódios para esclarecer desde os temas mais comuns àqueles que são ainda um tabu entre as famílias.

Os primeiros episódios do Podcast das Conversas com Barriguinhas ficarão disponíveis no próximo domingo na plataforma Spotify e contarão com o contributo da Terapeuta Familiar Carolina Vale Quaresma, a Enf.ª Raquel Fonseca, Conselheira em Aleitamento Materno, o Enf.º José Portugal, Especialista em Saúde Materna e Obstétrica, e a Nutricionista Mariana José. Os futuros pais poderão submeter questões

Nestes episódios, vão ser explorados quais são os cuidados com a saúde física, mental e emocional que merecem maior atenção a partir do momento em que se descobre uma gravidez, estará também em discussão a importância do contacto pele com pele após o nascimento do bebé, as dicas para uma amamentação de sucesso e as indicações para a introdução alimentar no bebé.